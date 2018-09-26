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نقل وملاحة
مميش: 3.4 مليار جنيه عائدات اقتصادية القناة من تسويات المستثمرين
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 01:50 م
مميش 1111
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مميش 1111
مكاتب استشارية عالمية لإنهاء دراسة مشروع السخنة العالمى
نادية سلام
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تسير وفق سياسات إيجابية مرنة، حيث نجحت =بدايةً من إبريل 2017 في إبرام التسويات وإنهاء المشكلات العالقة مع المستثمرين الموجودين بالمنطقة منذ عام 1998 بنسبة قدرها 99.8% والتي بلغت عائداتها على المنطقة بنحو 3.4 مليار جنيه، كما قامت بإدخال وإضافة عدد من الأصول لم تكن موجودة من قبل ساهمت في رفع التصنيف الائتماني والمالي لها لينعكس بذلك على تحقيق ارباحاً بلغت 2.072 مليار جنيه للعام المالي 2017/ 2018 مقارنة بـــ1.298 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017.
وأضاف الفريق مميش أن المنطقة تسعى جدياً في جذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة حيث تم تأسيس 134 شركة من خلال تعاقدات مطوري المنطقة، مشيراً إلى مثلث التنمية في مصر مستقبلاً يعتمد على السياحة وعائدات قناة السويس والاستثمار الذي سينطلق من الهيئة الاقتصادية.
على جانب آخر أكد مميش على استكمال المباحثات الفنية وتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة مشروع السخنة العالمي المشترك بين الهيئة وموانئ دبي العالمية بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية، لافتا إلى أن المشروع ضخم يستلزم التأني والمزيد من الدراسات بما يحقق الفائدة المشتركة للطرفين.
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