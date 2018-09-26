وزير الري: لم نخرج من اجتماع سد النهضة بأي توصيات

الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري

المال- خاص



اختتمت أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة والتي عقدت صباح الثلاثاء 25 سبتمبر في فندق إيليلي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزير المياه والري الإثيوبي المهندس شلشي بقلي ووزير المياه والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي ووزير المياه والري السوداني المهندس خضر محمد قسم، حيث ناقش الاجتماع نتائج الدراسة المتعلقة بسد النهضة.



وشهد الاجتماع أول حضور لأعضاء اللجنة الوطنية البحثية المستقلة من الدول الثلاث والمكونة من عدد 15 عضو، حيث رافق الوزير خلال الاجتماع الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه والدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة.



وخلال الاجتماع أعرب الدكتور محمد عبد العاطى عن رغبته في خروج الاجتماع بنتائج ترضي الجميع. كما أوضح أن الاجتماع يأتي جزءا من التزام الدول الثلاث ببحث أفضل السيناريوهات الممكنة لملئ السد دون إلحاق الضرر بدول المصب مصر والسودان ومراعاة الشواغل المصرية والحفاظ على حقوق مصر المائية وكذلك أهداف التنمية بكل من السودان وإثيوبيا.



وأشار عبدالعاطى إلى أنه يمكن أن تكون هناك اختلافات ولكن استمرار المناقشات حول هذه الاختلافات هو انعكاس لإصرارنا على أنه يتعين علينا التوصل إلى كل الاتفاقات التي تحقق طموحات الدول الثلاث، بناءًا على اتفاق إعلان المبادئ.



وخلال كلمتيهما رحب وزراء المياه بإثوبيا والسودان بعمل المجموعة الوطنية البحثية المستقلة للنظر في عملية ملء السد دون التسبب في أي ضرر لدول المصب استنادا إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى مارس 2015.



وأضافا أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة القضايا العالقة من أجل تقليص الفجوة التى ظهرت خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من أنه لم يتم التوصل لنتائج محددة فى نهاية الاجتماع إلا أن وزراء الدول الثلاث جددوا الالتزام باستمرار المباحثات للتوصل فى فترة وجيزة لاتفاق مرضي لجميع الأطراف بشأن توقيت واسلوب ملئ السد وطبقا لاتفاق اعلان المبادئ.