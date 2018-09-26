مؤشر نيكي يصعد للجلسة الثامنة ليسجل أعلى مستوى منذ 23 يناير

مؤشر نيكي

خالد بدر الدين:



صعد مؤشر نيكي القياسى لأسعار أسهم الشركات اليابانية الكبرى بأكثر من 0.4% فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، فى بورصة طوكيو ليزداد إلى حوالى 24034 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الثامنة ويسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 23 يناير الماضى.



وذكرت وكالة رويترز، إن مؤشر نيكي الياباني حقق مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي في معاملات متقلبة اليوم، بدعم من آمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية التي عززت العقود الآجلة وانتعاش أسهم الشركات الكبيرة مثل فاست ريتيلنج وسوفت بنك مما ساعد على تعويض ضعف أسهم بع الشركات التى تدر عائدا مرتفعا جرى تداولها دون الحق في توزيع أرباح مثل أسهم شركات السيارات.



وقال محللون إن مؤشر نيكي تراجع في المعاملات المبكرة اليوم ولكن المستثمرين بدأوا ينظرون إلى السوق الأمريكية قرب ختام التعاملات مع تزايد احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية في وقت لاحق اليوم.



كما تترقب السوق نتائج اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك.



ومن الرابحين يوم الأربعاء أسهم ذات ثقل في السوق مثل فاست ريتيلنج الذي صعد سعر سهمه 1.6% وسوفت بنك الذي ارتفع سعر سهمه 1.3% كما ارتفعت أسعار الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي مع الإقبال على شراء عقود نيكي الآجلة.



وارتفع أيضا سعر سهم تاكيدا للأدوية 1.6% بعد أن رفعت شركة دايوا للأوراق المالية تصنيف السهم إلى "أداء يفوق السوق" من "محايد" للأخذ في الاعتبار تأثير استحواذها على شرك شاير، قائلة إنه رغم زيادة عدد الأسهم القائمة فإن قيمة السهم لن تتغير.