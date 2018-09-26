آى سكور توقع اتفاقًا مع الجمعية المصرية للتخصيم





أحمد الدسوقي وسيد بدر

وقعت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني اليوم، اتفاقا مع الجمعية المصرية للتخصيم.ويقضي الاتفاق بضم الشركات السبع أعضاء الجمعية المصرية للتخصيم لقاعدة بيانات آى سكور وعملائهم.وقال محمد كفافي، رئيس شركة آى سكور، إن الشركة تعتزم ضم عملاء شركات التخصيم العاملة بالسوق، كما تستهدف ضم شركات البيع بالتقسيط أيضا.