محافظ الإسكندرية يبحث مع بريطانيا تبادل الخبرات فى بعض المشروعات

وزيرة التخطيط تتفقد محطة التحلية بجنوب سيناء



مها يونس



طلب الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ضرورة التعاون مع بريطانيا، وتبادل الخبرات، وذلك فيما يخص مجالي التجارة و الاستثمار، مُشدداً على تبادل الخبرات مع الجانب الإنجليزي فى بعض المشروعات والتي من بينها مشروع تطوير منظومة النقل الجماعي بالثغر، مجال تحلية المياه، وتطوير منظومة المرور والنقل.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم، مع المبعوث التجاري للملكة المتحدة "جيفري دونالدسون"، وقنصل عام بريطانيا بالإسكندرية السيدة "ويندي فريمان"، وذلك لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الإسكندرية وتبادل الخبرات بين الجانبين.



وأكد "قنصوة ضرورة التعرف على تجربة الشركات البريطانية في مجال الطاقة المتجددة وكيفية استغلالها، مُضيفاً أن هناك العديد من العوامل المشتركة بين الإسكندرية ومدينة ليفربول، حيث إن الاثنتين من المدن التي بها موانئ، ويمكن الاستفادة وتبادل الخبرات فى هذا المجال لذات الطبيعة المشتركة.