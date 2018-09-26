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اقتصاد وأسواق
إى فاينانس: مرحلة تجريبية للفاتورة الضريبية الإلكترونية مع 30 شركة
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 01:31 م
إبراهيم سرحان إى فاينانس
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إبراهيم سرحان إى فاينانس
مها أبوودن:
كشف المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، أن وزارة المالية أطلقت مرحلة تجريبية لتجربة الفاتورة الضريبية الإلكترونية مع 30 شركة.
وقال سرحان خلال مؤتمر صحفى بمقر الشركة بالقرية الذكية، إن الحكومة تنوى إصدار تشريع لتنظيم إصدار الفاتورة الإلكترونية وإيصال السداد الإلكترونى قريبا وسيتضمن حوافز لتحفيز طلب الفواتير تهدف إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد سرحان أن هناك لجنة مستدامة بين وزارة المالية والبنك المركزى والشركة لبحث كل الآليات اللازم لتنفيذ القرار الحكومى الخاص بوقف الدفع النقدى بشكل نهائي فى مطلع يناير المقبل.
كشف رئيس آى فاينانس، أن الآليات المهمة التى تبحثها الحكومة حاليا تشمل ثمن الكارت المدفوع مقدما الذى سيستخدم فى سداد رسوم الخدمات بدءا من مطلع يناير المقبل.
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