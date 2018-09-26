كريم نجار: 1500 سيارة مبيعات سكودا محليًا منذ استحواذ كيان عليها

كريم نجار 77

شريف عيسى:



قال رجل الأعمال كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سكودا وسيات فى مصر، إن سكودا تمكنت خلال العام الأول من إعادة تقديمها للسوق المحلية من بيع ١٥٠٠ وحدة.



وأشار إلى أن طراز سوبيرب كان من أكثر الطرازات مبيعًا للعلامة التجاربة، بعد أن تمكنت من الاستحواذ على حصة تمثل ٤٥% من إجمالى المبيعات.



وأشار نجار فى كلمته بالمؤتمر الصحفى بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا" من تقديم كاروك، وكودياك الجديدين كليا، موضحًا أن خطة كيان تستهدف تقديم طرازات جديدة رياضية ذات الدفع الرباعى للسوق المحلية بنهاية ٢٠١٩.



وكشف نجار عن تبنى شركته خطه طموح تستهدف عودة سكودا أوكتافيا لصدارة مبيعات سيارات الركوب، بما يمكنها من الوصول لحصة سوقية تقدر بنحو ٥% من إجمالى مبيعات الملاكى.



وأضاف أن الحصة السوقية لسكودا بعد مرور عام من إطلاق العلامة التجارية برعاية كيان تقدر بنحو ٣.٧%، وكشف عن ضخ الشركة لاستثمارات فى صالات العرض ومراكز ما بعد البيع عبر إعادة هيكلة شبكة الموزعين، وافتتاح المركز الرئيسى لكيان سكودا فى القطامية بحلول يناير المقبل.



وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح ٣ مراكز خدمة متكاملة لسكودا فى كل من السادس من أكتوبر، والمعادى، والإسكندرية، علاوة على ضم موزعين جدد للعلامة التجارية.



وقال المدير الإقليمى لآسيا وأفريقيا لسكودا كرستفر ألنر، إن مصر من الأهم للعلامة التشيكية بالمنطقة، مشيرا إلى أن أفريقيا كانت أكثر الأسواق نموا للعلامة التجارية خلال العام الماضى، بنسبة بلغت ٥٢%، بفضل تزايد الطلب على طرازات كودياك وأوكتافيا وسوبيرب وفاليا.



وأضاف أن المغرب وتونس والتصنيع المحلى فى الجزائر من أهم دعائم النمو لسكودا فى أفريقيا، موضحا أن سكودا العالمية تستهدف التوسع فى طرازات SUVs، والكهربائية بحلول ٢٠٢٠.



وشدد ألنر على اهتمام سكودا العالمية على نمو السوق المصرية بعد التطورات الاقتصادية الأخيرة عبر التركيز على تقوية الموزعين وتوفير خدمات ما بعد البيع لتحقيق اعلى معدلات رضاء للعملاء.