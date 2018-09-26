جلوبال ليس تستهدف إبرام عقود جديدة بقيمة 500 مليون جنيه

التأجير التمويلي



أحمد الدسوقى وسيد بدر



قال هشام عبد الفتاح، نائب الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، إن اجمالى عقود الشركة القائمة تقدر بنحو ٢.٥ مليار جنيه وتستهدف الوصول بها الى 3 مليارات عبر ابرام عقود جديدة بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه.



وأشار فى تصريحات للمال، على هامش مؤتمر الجمعية المصرية للتخصيم، إلى أن الشركة ابرمت عقودا بقيمة مليار جنيه خلال الـ ٩ اشهر الاولى من ٢٠١٨، لافتا الى ان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اكثر من ثلت المحفظة ونحو ١٠٪ منها بمشروعات طاقة وزيادة كفاءة الطاقة.





