EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
مسئولو شركات الأغذية: حزمة تحديات تعرقل نمو التسوق أونلاين
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 01:12 م
أسعار الأغذية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الاتصالات تعتزم تقديم مشروع قانون التجارة الإلكترونية للحكومة
بوسطة: ٣٧٪ من رواد مواقع التجارة الإلكترونية يواجهون مشاكل في التوصيل
اتفاقية تعاون بين البريد المصري والأردني بمجال التجارة الإلكترونية
أسعار الأغذية
محمود جمال وسمية كمال
أكد عدد من مسئولى شركات المنتجات الغذائيه بالسوق المصريه، علي ضعف نسبة بيعها عبر شبكه الانترنت في ظل الوعي لدي المصريين وانخفاض المستوي التعليمي.
وقال شادي صبري،المدير التجاري بشركة "سبيد" لتوزيع المنتجات الغذائية، إن شركات المنتجات الغذائيه طورت تطبيقات ذكيه لطلب السلع الاستهلاكية اونلاين بدلا من الاعتماد علي شركات التجاره والتوزيع.
ورأي طارق كمال، رئيس قطاع مبيعات الشركة "نسلته" بمنطقه شمال افريقيا، أن تجربة الشراء اونلاين في مصر تواجه مشكلات اساسيه تتلخص فى ضعف درجه الوعي لدي المستخدمين، وعدم توافر بنيه تحتية متطوره للاتصالات، بالاضافه الي ضعف الانتشار الجغرافي لشركات التجاره الالكترونيه.
وأوضح كمال، أن منتجي المواد الغذائيه وموزعيها يفتقدون الي الفهم الصحيح لاحتياجات المستهلك الرقمي، بالإضافة الي وجود علاقة وثيقه بين ربات البيوت والبقالين، وأغلب المصريين يفضلون الحصول علي اطعمه جاهزة أو مجمده.
وأكد أحمد عماد، مدير التجاره الالكترونيه بشركه "موندليز"، أن الهند، والبرازيل من التجارب الناجحه في تجاره الاطعمه اونلاين بنسبه تتراوح بين ١٧٪ الي ٢٠٪ مقارنه بنسبه لا تتعدي الـ ١ ٪ في مصر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا