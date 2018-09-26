مسئولو شركات الأغذية: حزمة تحديات تعرقل نمو التسوق أونلاين‎

أسعار الأغذية



محمود جمال وسمية كمال



أكد عدد من مسئولى شركات المنتجات الغذائيه بالسوق المصريه، علي ضعف نسبة بيعها عبر شبكه الانترنت في ظل الوعي لدي المصريين وانخفاض المستوي التعليمي.



وقال شادي صبري،المدير التجاري بشركة "سبيد" لتوزيع المنتجات الغذائية، إن شركات المنتجات الغذائيه طورت تطبيقات ذكيه لطلب السلع الاستهلاكية اونلاين بدلا من الاعتماد علي شركات التجاره والتوزيع.



ورأي طارق كمال، رئيس قطاع مبيعات الشركة "نسلته" بمنطقه شمال افريقيا، أن تجربة الشراء اونلاين في مصر تواجه مشكلات اساسيه تتلخص فى ضعف درجه الوعي لدي المستخدمين، وعدم توافر بنيه تحتية متطوره للاتصالات، بالاضافه الي ضعف الانتشار الجغرافي لشركات التجاره الالكترونيه.



وأوضح كمال، أن منتجي المواد الغذائيه وموزعيها يفتقدون الي الفهم الصحيح لاحتياجات المستهلك الرقمي، بالإضافة الي وجود علاقة وثيقه بين ربات البيوت والبقالين، وأغلب المصريين يفضلون الحصول علي اطعمه جاهزة أو مجمده.



وأكد أحمد عماد، مدير التجاره الالكترونيه بشركه "موندليز"، أن الهند، والبرازيل من التجارب الناجحه في تجاره الاطعمه اونلاين بنسبه تتراوح بين ١٧٪ الي ٢٠٪ مقارنه بنسبه لا تتعدي الـ ١ ٪ في مصر.







