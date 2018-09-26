طرح شركة إى فاينانس بالبورصة خلال النصف الثانى من 2019

شركة إي فاينانس

مها أبوودن:



كشف المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية، أن موعد طرح حصة من الشركة فى البورصة سيكون خلال النصف الثانى من العام المقبل 2019.



وقال سرحان خلال مؤتمر صحفى اليوم، بمقر الشركة بالقرية الذكية، إن مجلس إدارة الشركة وافق على زيادة رأس المال وسيتم تفعيل القرار خلال الفترة القليلة المقبلة.



يشار إلى أن الحكومة تتبنى طرح حصص من شركات حكومية يبلغ عددها 23 شركة خلال فترة تمتد بين 24 و30 شهرا من بينها شركة إى فاينانس.