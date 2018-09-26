نضال السعيد: الحكومة مازالت متأخرة فى وضع تشريعات معلوماتية

قطاع الاتصالات



محمود جمال وسمية كمال



أكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنه الاتصالات في مجلس النواب، أن الحكومه مازالت متأخرة في إعداد وتهيئه البنيه القانونيه والتشريعيه الخاصه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضح السعيد أن تنظيم القطاع بحاجه إلى مزيد من القوانين والتشريعات يتصدرها قانون حمايه البيانات الشخصيه ومكافحه الجريمه الالكترونيه وحمايه حقوق الملكيه الفكريه والادبيه ثم قانون التجاره الالكترونيه.



وأكد أن المعاملات التجاريه اونلاين في مصر تمثل ٥٪ من إجمالي التعاملات وهي ضيئله للغايه.



