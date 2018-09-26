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بورصة وشركات
عمومية أورنج للاتصالات توافق على إجراءات الشطب من البورصة
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 12:56 م
أورنج
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اورنج
رجب عزالدين:
وافقت عمومية شركة أورنج مصر للاتصالات التي انعقدت أمس الثلاثاء، على قرار الشطب الاختياري لأسهمها من البورصة.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن عموميتها فوضت رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أمام البورصة والرقابة المالية ومصر المقاصة وأى جهة حكومية أو غير حكومية لتنفيذ هذا القرار.
كما وافقت العمومية على شراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من الشطب الاختيارى لأسهمها من البورصة المصرية.
وقالت أورنج فى وقت سابق إنها لا تتوقع تأثر المركز المالى للشركة بالشطب الاختيارى من البورصة.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 27 أغسطس الماضى، على مقترح الشطب الاختيارى من البورصة وعرضه على الجمعية العامة غير العادية.
ويألتى هذا الشطب الاختيارى تنفيذا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لعدم استيفاء الشركة لأحد شروط القيد واستمراره بشأن نسبة الأسهم حرة التداول.
وقالت الشركة إن المساهمين الرغبين فى بيع أسهمهم سيكون لهم الحق فى بيعها بالسعر المشار إليه بقواعد وإجراءات القيد، أما بالبنسبة لغير الراغبين فى البيع فسيكون لهم جميع الحقوق المقررة قانونا للمساهمين.
ونوهت الشركة إلى أن هؤلاء المساهمين إذا رغبوا بعد ذلك فى البيع سيكون التعامل من خارج المقصورة وفقا لأحكام قانون السوق المال ولائحته التنفيذية.
وتتوقع الشركة انتهاء إجراءات الشطب بنهاية شهر ديسمبر 2018 كحد أقصى عبر تمويل عمليات شراء أسهم الرغبين بشكل ذاتى.
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