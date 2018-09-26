الاتصالات تعتزم تقديم مشروع قانون التجارة الإلكترونية للحكومة

التجارة الإلكترونية



محمود جمال وسمية كمال



كشف الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، عن اعتزام الوزارة تقديم مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجاريه اونلاين الي مجلس الوزراء خلال النصف الأول من ٢٠١٩.



جاء ذلك خلال جلسه تشريعات وقوانين تنظيم التجاره الالكترونيه في مصر علي هامش القمه الأولي للتجاره الالكترونيه في مصر والتي ترعاها جريده المال.



وقال حجازي إن المجلس الأهلي للمدفوعات الرقميه وافق مؤخرا علي قانون لتقنين المعاملات غير نقديه عبر شبكه الانترنت، لافتا أن قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه الصادر مؤخرا يجرم سرقه ارقام البطاقات الائتمانية وادوات الدفع الالكتروني بما ينعكس بالايجاب علي نمو معدلات التجاره الالكترونيه.



وأوضح أن القانون السابق يؤكد ايضا علي خصوصيه بيانات المستخدمين ودعم انشطه المعاملات التجاريه الالكترونيه.