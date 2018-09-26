رئيس إى فاينانس: كنا نحلم بوقف المدفوعات النقدية

إبراهيم سرحان إى فاينانس



مها أبوودن



قال المهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة إى فاينانس، إن جميع المعنيين بالتطور التكنولوجى كانوا يحلمون بوقف الدفع النقدى لرسوم الخدمات الحكومية بعد سنوات العمل الطويلة التى تم تتويجها بصدور هذا القرار ووقف التعامل النقدى بدءا من يناير المقبل.



وأشار سرحان خلال مؤتمر صحفى اليوم: كنا نحلم بتحقق تلك الخطوة حتى نتمكن من ميكنة كل الخدمات الحكومية بعد ما أعطى مجلس المدفوعات دفعة قوية لهذا التطور.



وقال: السوق الآن مفتوح للتطور التكنولوجى، مشيرا الى أن شبكة الدفع والتحصيل الالكترونى اكتملت وكان ينقصنا القرارات الالزامية والتى صصدرت بشكل فعال ومواكب للتطور على مدى السنوات الثلاث الماضية واختتمت بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بوقف سداد رسوم الخدات بالشكل النقدى مطلع يناير.











