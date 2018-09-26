شارم دريمز: استخدمنا حصيلة الاكتتاب فى استكمال مشروعات وسداد ديون

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى إنها استخدمت أغلب حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى سداد أرصدة دائنة واستكمال مشروعات قائمة.



جاء ذلك فى إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، حول استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والمعد وفقا لأحكام المادة 52 مكرر من قواعد القيد.



وقالت الشركة إن حجم المستخدم من حصيلة لاكتتاب المنفذ فى أغسطس 2015 بلغت 77 مليون جنيه تقريبا من إجمالى 79.8 مليون جنيه قيمة الاكتتاب بينمى يتبقى 2 مليون جنيه دون استخدام .



وأضافت الشركة إنها سددت جزءا من أرصدة الحسابات الدائنة للشركات الشقيقة بمبلغ 12 مليون جنيه، بينما استكملت أعمال الإنشاءات فى مشروع جارية بقيمة 41.5 مليون جنيه .



كما سددت للموردين والمقاولين مبلغ 12.6 مليون جنيه، إضافة إلى مصروفات عمومية وإدارية متضمنة مستحقات البورصة المصرية ومصلحة الضرائب بإجمالى مبلغ 11.7 مليون جنيه تقريبا وفقا للبيان.



