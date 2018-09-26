سعر الدولار اليوم الأربعاء 26–9–2018 | كريدى أجريكول يتربع على العرش

دولارات 2



المال - خاص



تنشر بوابة جريدة المال سعر الدولار الآن فى بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 26-9-2018، حيث واصل سعر العملة الأمريكية استقراره فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية تصدرها البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والتجارى الدولى cib، بينما تراجع فى مصرف أبو ظبى الإسلامى –مصر بنحو قرش فقط للشراء ليسجل 17.87 جنيه للشراء وقرشين للبيع ليصل الى 17.96 جنيه للبيع.



سعر الدولار الآن فى مصر البنك المركزى



17.85 جنيه للشراء



17.97 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء



17.88 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر



17.79 جنيه للشراء



17.89 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى



17.85 جنيه للشراء



17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك hsbc



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى qnb

17.85 جنيه للشراء



17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الزراعى المصرى



17.78 جنيه للشراء



17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار



سعر الدولار ببنك كريدى أجريكول



17.89 جنيه للشراء



17.99 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر ايران



17.88 جنيه للشراء



17.98 جنيه للبيع







سعر الدولار فى بنك الكويت الوطنى



17.88 جنيه للشراء



17.98 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإستثمار العربى



17.88 جنيه للشراء



17.98 جنيه للبيع



بينما خرج مصرف أبو ظبى الإسلامى من القائمة التى تعرض أعلى سعر للشراء والبيع وذلك بعد قيامه بخفض السعر بنحو قرش للشراء وقرشين للبيع



17.87 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع