مدينة نصر للإسكان تحصل على موافقة بزيادة الارتفاعات فى تاج سيتى

شركة مدينة نصر للإسكان

رجب عزالدين:



قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إنها حصلت على موافقة بتعديل قيود الارتفاع فى مشروع تاج سيتى بالمنطقة المطلة على الطريق الدائرى.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن هيئة الطيران المدنى وافقت على زيادة الارتفاعات الإضافية المسموحة بحوالى 7.5 متر بما يسمح بزيادة المساحة البنائية بمشروع تاج سيتى إلى 400 ألف متر تقريبا.



ويقع المشروع على طوال 2.7 كم على الطريق الدائرى بمساحة 575 ألف متر مربع من الأراضى، وتبلغ الزيادة المتوقعة فى المساحة البنائية 17% من إجمالى المساحة البنائية المتبقية للمشروع.







