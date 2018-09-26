السويدى إليكتريك تشارك في تطوير مدن القناة بقيمة 138 مليون جنيه

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة السويدى إليكتريك عن فوز إحدى شركاتها التابعة بعقد شراكة لتطوير مركز التحكم الإقليمى بمدن القناة.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن شركتها التابعة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع قد فازت بالشراكة مع شركتى إيه بى بى سويسرا ABB Switzer land وإيه بى بى أراب ABB Arab بمشروع تطوير مركز التحكم الإقليمى بمدن القناة.



وأوضحت الشركة أن ما يخص حصة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع فى التعاقد مبلغ 138 مليون جنيه مصرى وتم توقيع العقد بتاريخ 25 سبتمبر الجارى على أن ينفذ فى خلال 12 شهرا من التوقيع.



ومن المقرر أن تقوم شركة السويدى بأعمال توريدات وتركيبات واختبارات لعملية مركز الإقليمى بمدن القناة لحوالى 115 محطة نقل كهربائية داحل 6 محافظات بمدن الشرقية والإسماعيلية والسويس، بورسعيد، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر وربطها بشبكة التحكم القومية.



