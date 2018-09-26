المشتريات تدفع البورصة للصعود بالمنتصف

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.59 % عند مستوى 14586نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% عند مستوى 0.48 نقطة حتى الساعة 12:00



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 251 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب والاجانب للشرء بصافى قيم تداولات قدرها 20 مليون جنيه و12 مليون جنيه و14 مليون و627 ألف جنيه لى التوالى ،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين للعرب بصافى قيم تداولات قدرها 11 مليون جنيه و36 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 88 سهم من إجمالى 143سهما متداولا،بينما هبط 12سهم وبقى 43 دون تغير.