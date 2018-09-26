الحكم بالسجن 10 سنوات على بيل كوسبى بعد اغتصابه 50 أمريكية

بيل كوسبي

خالد بدر الدين:



عاقبت محكمة أمريكية الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي منتصف هذا الأسبوع، بالسجن ما بين 3 و 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على أكثر من 50 امرأة بالتحرش الجنسي مما جعل القاضى يصفه بأنه "وحش عنيف جنسيا".



وذكرت وكالة رويترز أن كوسبي (81 عاما) الذى اشتهر بلقب الأب أو دادى الأمريكى فى مسلسل "كوسبى شو" خلال الثمانينيات قد أدين في أبريل الماضى، بثلاث تهم بالاعتداء لتخديره صديقته السابقة أندريا كونستاند واعتدائه عليها جنسيا في منزله في فيلادلفيا في عام 2004.



ووصفت أندريا كونستاند حادثة اغتصابها: "بأن بيل كوسبى اغتصب جسدها الصغير واستولى على روحها الجميلة البريئة وسحقها بوحشية".



وبموجب العقوبة سيقضي كوسبي ما لا يقل عن ثلاث سنوات خلف القضبان قبل أن يصبح مؤهلا لإطلاق سراح مشروط، لكن قد ينتهي به المطاف بأن يقضي السنوات العشر في السجن، كما أمره القاضي ستيفن أونيل بدفع غرامة قدرها 25 ألف دولار وسداد تكاليف الدعوى واصفا جريمة كوسبي بأنها "خطيرة للغاية وأمر أيضا بسجن كوسبي على الفور إذ كان مفرجا عنه بكفالة".



وكان كوسبي أول شخصية شهيرة تدان بانتهاك جنسي منذ انطلاق حركة (مي تو) المناهضة للتحرش الجنسي، والتي أسقطت عشرات من الشخصيات البارزة في مجالات الترفيه والسياسة وغيرهما.



وأكد محامو كوسبي بإنهم يعتزمون الطعن على إدانته، كما نفى الممثل الكوميدي ارتكاب أي مخالفات.



واتهمت أكثر من 50 امرأة أيضا كوسبي بالتحرش والاعتداء الجنسي في حوادث تعود إلى عقود من الزمن غير أن معظم الشكاوى باتت قديمة وفات ميعاد تقديمها لمحاكمته عنها وقضية كونستاند كانت الادعاء الوحيد الذي أفضى إلى توجيه تهم جنائية له.