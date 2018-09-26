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محمد عمران: أتمنى أن تكون أزمة الأسواق الناشئة سحابة صيف
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 11:57 ص
محمد عمران
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تمنى محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تكون أزمة الأسواق الناشئة سحابة صيف وتنتهي.
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية للتخصيم، الأسواق الناشئة تأثرت خلال الفترة الماضية بالأزمة المالية والأيام المقبلة ستحدد مصيرها وتداعياتها على الأسواق.
تعرضت الأسواق الناشئة لأزمات متتالية منذ مطلع العام الماضى أثرت على اقتصاديات هذه الدول من بينها مصر التى كانت من أقل المتأثرين.
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