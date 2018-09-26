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الرقابة المالية تستهدف الوصول بنشاط التخصيم إلى 30 مليار جنيه
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 11:54 ص
محمد عمران الرقابة المالية
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أحمد الدسوقى وسيد بدر
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستهدف الوصول بحجم نشاط التخصيم الى 30 مليار جنيه خلال 2022.
قال خلال مؤتمر الجمعية المصرية للتخصيم، إن حجم النشاط ارتفع من 3 مليارات جنيه بنهاية ٢٠١٦ الى 9 مليارات جنيه بنهاية 2017، مؤكدا أن نشاط التخصيم يلعب دورا مهما فى تحقيق الشمول المالى، بجانب الأنشطة المصرفية الأخرى.
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