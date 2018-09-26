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بنـــوك
عمران: نشاط جديد ينضم للأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2019
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 11:47 ص
محمد عمران "حديثة"
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محمد عمران "حديثة" 1
أحمد الدسوقى وسيد بدر
قال الدكتور محمد عمران،رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم إضافة نشاط التمويل الاستهلاكى الى قائمة الانشطة المالية غير المصرفية خلال عام2019.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية للتخصيم الى انه سيتم عمل قانون خاص بالنشاط الجديد وسيتم عرضه فى حوار مجتمعى قبل اقراره خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الانشطة المالية غير المصرفية تضم اسواق المال والتأمين والتأجير التمويلى والتموبل العقارى والتخصيم الى جانب التمويل متناهى الصغر.
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