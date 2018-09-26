الرئيس التنفيذي للشركة: بوسطة تخطط للتوسع في الصعيد

باقات المحمول

محمود جمال وسمية كمال:



قال محمد عزت، الرئيس التنفيذي لشركة بوسطة لخدمات التوصيل أونلاين، إن خدمات الشركة متوفرة في القاهرة ومدن الوجه البحري وتخطط للتوسع خلال المرحلة المقبلة في مدن الصعيد.



وأوضح عزت أن شركات التجارة الإلكترونية عليها السماح للعميل بإتاحة تجربة محتويات الشحنة مثل الملابس للحصول علي أعلي درجة رضاء العملاء.