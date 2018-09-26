قناة السويس تمنح ناقلات غاز تخفيضات جديدة بدءًا من أكتوبر



نادية سلام



قررت هيئة قناة السويس، اليوم، تعديل التخفيضات الممنوحة لسفن الغاز الطبيعى المسال المحملة والفارغة بين الخليج الامريكي وسنغافورة إلى 65% من رسوم العبور.



وأكدت منح ناقلات الغاز الطبيعى المسال المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأمريكى (بدءا من ميناء ميامى والموانى التى تقع غربه داخل الخليج الأمريكى والموانى التى تقع جنوب الخليج الأمريكى) وميناء سنغافورة وما شرقها تخفيضا وقدره 65٪ بدلا من 50% من رسوم العبور العادية.



ووفقا لمنشور ملاحي لهيئة قناة السويس علي موقعها الإلكتروني، صباح اليوم ، أكدت أن التخفيضات جاءت تلبية لرغبة ملاك ومشغلي السفن عملاء قناة السويس وتشجيعا لجذب المزيد من السفن لعبور قناة السويس.



وأوضحت هيئة قناة السويس، أن تطبيق نسبة التخفيضات الجديدة سيبدأ مع بداية أكتوبر الحالى ولمدة عام كفترة تجريبية.



وذكرت هيئة قناة السويس في منشورها أنه لا يحق لناقلة الغاز الجمع بين ذلك التخفيض وأيه تخفيضات اخري تمحنها اتلهيئة لناقلات الغاز الطبيعي المسال.



وتضمنت التخفيضات منح الناقلات القادمة من الخليج العربي وغرب الهند حتى ميناء كوتشى تخفيضا قدره 30% من رسوم العبور العادية، والقادمة من شرق ميناء كوتشى بغرب الهند حتى ما قبل ميناء سنغافورة تخفيضا قدره 40% من رسوم العبور العادية.



ووضعت هيئة قناة السويس عدة شروط للحصول علي تلك التخفيضات وهي أن تتقدم الشركة التي ترغب في الاستفادة من المنشور بطلب قبل العبور عن طريق التوكيل الملاحي ، وعدم توقف السفينة في أي ميناء فيما بين المنطقتين عاليه لأغراض تجارية ويقدم مشغلو السفينة إقرار بذلك.



وأضافت أنه في حالة التوقف لأغراض غير تجارية يتم موافاة الهيئة بشهادة بأسباب التوقف من سلطات ميناء التوقف مع تقديم شهادة من آخر ميناء قيام موضحا بها تاريخ القيام وشهادة من أول ميناء وصـول، موضحا بها تاريخ الوصول ،ومدة وصول جميع المستندات أو جزء منها هي 60 يوما من تاريخ العبور وفى حالة تأخر بعض المستندات أو الاعتراض عليها يتم استكمالها في مدة أقصاها 180 يوما من تاريخ العبور.



ومن الشروط أيضا أن يقدم توكيل السفينة تعهد بسداد قيمة التخفيض الممنوحة في حالة التوقف البيني أو عدم تقديم المستندات في المدة المحددة عاليه، كما لا يحق للناقلة الجمع بين ذلك التخفيض وأية تخفيضات أخرى تمنحها الهيئة لتاقلات الغاز الطبيعي المسال.