9 شركات تضخ 1.6 مليار جنيه فى قطاع السيارات

علاء السبع



أحمد عوض



تعتزم 9 شركات سيارات ضخ 1.6 مليار جنيه استثمارات فى مشروعات تصنيع وتوسعات بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة وصالات العرض خلال العام الحالى.



والشركات التسع هى «مجموعة عز العرب، واﻷمل لتصنيع وتجميع السيارات، والمصرية التجارية أوتوموتيف، وMTI أوتوموتيف، والمصرية للسيارات، وعربيات، وتحالف المنصور وسكوب للاستثمار، وأبو غالى موتورز، وشركة المنصور للسيارات».



وتوزعت الاستثمارات ما بين مجموعة عز العرب للسيارات التى خصصت 100 مليون جنيه لتدشين مركزى صيانة فى القاهرة والاسكندرية، كما رصدت الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف نحو 100 مليون لاستكمال مركز صيانة سيات.



وتعتزم شركة «MTI أوتوموتيف» ضخ 100 مليون جنيه لإقامة مركزى صيانة بالقاهرة، كما تستهدف الشركة المصرية للسيارات ضخ 200 مليون لتدشين مركز صيانة وافتتاح 3 فروع بالقاهرة.



وأعلن تحالف المنصور وسكوب للاستثمار عن ضخ 50 مليون دولار استثمارات فى العلامة «بيجو»؛ تتضمن تدشين مراكز صيانة وصالات العرض الموزعة فى مختلف المناطق، كما رصدت المنصور للسيارات نحو 40 مليون جنيه للعلامة «MG» خلال 2018، وخصصت «أبو غالى موتورز» 25 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية بمركز الصيانة بأبورواش.



وعلق رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات، والرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، على التوسعات الضخمة التى تجريها الشركات فى قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة؛ قائلا»: إن مراكز الصيانة تعتبر ملاذ الشركات للاستثمار فى ظل ارتفاع العائد الاستثمارى بنسب تتراوح ما بين 30 و%35 مقارنة بالقطاعات اﻷخرى.



وأشار الى أن الشركات العالمية أصدرت تقريرًا حول نتائج أعمال مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة خلال الآونة الماضية؛ فتبين أنها قادرة على تغطية تكاليف التشغيل بنسبة %100 فى ظل غياب المبيعات.



وأشار الى أن معظم الشركات العالمية تجبر وكلاءها المحليين على التوسع فى مراكز الصيانة فى مختلف المناطق باعتبارها وثيقة ضمان لجذب عملاء جدد وزيادة حصتها السوقية.



وتوقع مسروجة أن تشهد الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات الشركات فى قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بنسبة تصل الى %100 خلال العامين المقبلين، فى ظل التطور التكنولوجى الذى تشهده صناعة السيارات وضرورة إجراء عمليات الإصلاحات فى المراكز المتخصصة لتوافرها بالمعدات الحديثة.



وتابع أن السوق المحلية ممهدة لاستقبال استثمارات تصل الى 5 مليارات جنيه فى قطاع ما خدمات بعد البيع والصيانة بالتزامن مع طرح السيارات الكهربائية بالسوق المحلية.



من جانبه، أكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، أن خطط وكلاء السيارات بدأت تتجه للاستثمار فى قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة لضمان عوائدها الاستثمارية المرتفعة، فى ظل إلزام العملاء بعمليات إصلاح وعمل الصيانات الدورية.



وأشار الى أن استراتيجية شركات السيارات شهدت تغييرات جذرية فى ظل التحديات التى تواجهها السوق أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل، وانخفاض هوامش الربحية فى تجارة القطاع.



وأضاف أن هناك شركات عالمية تلزم وكلاءها المحليين بالتوسع فى مراكز الصيانة؛ بهدف منح عملائها الثقة من توافر كل الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن نجاح أى وكالة يكمن فى مدى توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، متوقعًا أن تستمر شركات السيارات بالتوسع فى مراكز الصيانة فى ظل زيادة مبيعاتها وحصتها السوقية.



وأكد محمد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة المتحدة لصيانة السيارات، أن شركته أعدت خطة تعتمد على التوسع فى مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بإجمالى 4 مراكز الموزعة فى مناطق العبور والإسكندرية والدلتا، وذلك بالتزامن اتجاه الوكلاء لطرح طرازات جديدة، بالإضافة إلى التحرك الذى تشهده مبيعات السيارات بالسوق.



وأوضح أن الشركة قررت رفع استثماراتها فى قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة؛ بهدف العمل على تطويرها ورفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 150 سيارة فى اليوم الواحد، مؤكدًا أن قطاع ما بعد البيع يعتبر الأقل تضررًا من الخسائر التى تكبدتها الشركات من تراجع مبيعاتها.



ولفت عبدالوهاب إلى أن العائد ااستثمارى بمراكز الصيانة يشهد ارتفاعا بنسب تتراوح بين 10 و%15، مقارنة بإجمالى اﻷرباح المحصلة عن تجارة السيارات.