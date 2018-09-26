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اتصالات وتكنولوجيا
بوسطة: ٣٧٪ من رواد مواقع التجارة الإلكترونية يواجهون مشاكل في التوصيل
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 11:16 ص
الأون لاين ميديا
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الأون لاين ميديا
محمود جمال
قال محمد عزت، الرئيس التنفيذي لشركة بوسطة لخدمات التوصيل أونلاين، إن ٣٧٪ من رواد مواقع التجارة الإلكترونية يواجهون مشكلة في خدمات توصيل المنتج لذلك لا يعاود ٥٥٪ منهم محاولة الشراء مرة أخرى.
جاء ذلك على هامش الجلسة الافتتاحية من القمة الأولى للتجارة الإلكترونية التي تنظمها شركة روبستا وترعاها جريده "المال" إعلاميا.
وأوضح عزت أن بواسطة طورت تطبيقا إلكترونيا لضمان توصيل المنتج للعميل بسهولة وزيادة الوعي الشرائية أونلاين لافتا إلى أن بوسطة لديها تعاقد مع موقع جوميا في توصيل الطلبات إلى العملاء.
وأكد أن بوسطة تتسلم المنتجات من جوميا يوميا في تمام الساعة الرابعة فجرا وتبدأ في تحضيرها خلال ساعتين وتعمل على توصيل ٧٥٠ منتجا كل ٦ ساعات.
وقال أحمد رفعت، مدير التسويق في شركة اطلب دوت كوم، إن التجارة الإلكترونية ظهرت كاتجاه عالمي منذ ١٠ سنوات وطور العديد من رواد الأعمال تطبيقات تتلاءم معها.
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