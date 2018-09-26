أرقام متضاربة حول تسليم الأرز المحلى لـ «التموين»

الدكتور على المصيلحى، وزير التموين



■ «الشعبة» تتحدث عن 40 ألف طن ومصدر يشكك: لا تتخطى 25 ألفا



محمد مجدى والصاوى أحمد وعمر سالم وأحمد اللاهونى



شهد موسم توريد الأرز للعام الحالى تضاربًا فى الإعلان عن الكميات التى وردها المزارعون والشركات العاملة فى الأرز، لصالح الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ففى الوقت الذى تحدثت فيه شعبة الأرز عن تسليم 40 ألف طن، شكك مصدر داخل الشعبة فى الرقم، مؤكدا أنه لم يتخط 25 ألف طن، فيما قالت نقابة الفلاحين، إن أغلب المزارعين رفضوا التوريد لانخفاض السعر الحكومى، مطالبين بزيادته، وهو ما رفضه د. على المصيلحى، وزير التموين.



كان «المصيلحى» قد صرح لـ «المال»، بأن أسعار توريد الأرز المعلنة مناسبة ومرضية لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن عمليات التوريد اختيارية وليست إجبارية.



وأكد مصدر مسئول بالتموين، لـ «المال»، أن الكميات التى تم استلامها من شركات ومضارب الأرز والفلاحين لا تتخطى 30 ألف طن منذ بداية الموسم حتى يوم الأحد الماضي.



وكشف الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن ارتفاع عدد الشركات والمضارب التى تورد الأرز الأبيض لصالح «التموين» ضمن مقررات الشهر المقبل إلى 50 ، مشيرا إلى أنها ستورد أى كميات لتوفير الأرز للمواطنين، سواء من خلال بطاقات التموين، أو منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.



وقال - فى تصريحات صحفية الإثنين الماضى - إن المزارعين سلموا كميات تتراوح بين 38 و40 ألف طن أرز حتى الآن إلى «التموين»، كاشفا أن الشعبة تلقت العديد من العروض لاستيراد الأرز الأبيض من نوعيات تشبه الأرز المحلى فى الطعم واللون بسعر 370 دولارا للطن، بما يعادل 6600 جنيه، و350 دولارا بما يعادل 6250 جنيها، بجانب 200 جنيه تخليص.



وأشار إلى أن «المصيلحى” إلى وجود تواصل مستمر مع شعبة الأرز بهدف توفير الكميات المطلوبة وطرحها للمواطنين على البطاقات.



فيما أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن بعض مزارعى الدلتا رفضوا توريد الأرز حاليا بسبب انخفاض السعر بين «التموين» والتجار.



وألمح إلى أن سبب الرفض يعود إلى ارتفاع سعر الطن لدى التجار بنحو 300 جنيه عن الحكومة، إلى جانب وجود تيسيرات وسرعة فى الحصول على المستحقات، مقارنة بالمضارب التموينية، لأن التاجر يشترى محصول الفدان دون الالتفات لدرجة النظافة، ولكن يدقق فقط فيما إذا كان رفيع الحبة أم عريض الحبة.



وقال إن سعر طن الأرز «رفيع الحبة» بلغ 4700 جنيه فى السوق الحرة، مقابل 4400 جنيه فى «التموين» و 5000 - 5200 لعريض الحبة (درجة أولى ) فى السوق الحرة، مقابل 4700 للحكومة، بفارق 300 جنيه.



وشكك مصدر مسئول فى شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب - فى تصريحات لـ«المـال»–فى الكميات التى أعلنتها الشعبة عن توريد الأرز المحلى، مؤكدا أنه من المستحيل بلوغ هذا الرقم، موضحا أن إجمالى التوريد بلغ منذ ثلاثة أسابيع80 طنا، ولم يتخط حاليا 25 ألف طن.



وأشار إلى أن أغلب الفلاحين امتنعوا خلال الفترة الماضية عن التوريد، بسبب تفاوت الأسعار، كاشفا أن الأسعار خلال الأسبوع الجارى تقلصت بين “التموين” والسوق الحرة، وباتت تتراوح بين 100 إلى 150 جنيها، مطالبًا “التموين” بتحريك السعر حتى تشجع المزارعين على توريده.



وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، لـ«المال» أن المزارع يفضل بيع محصول الأرز للتاجر لأنه أيسر له، فالتاجر يتسلم المحصول من «الغيط» بينما التوريد للحكومة يتسم بالبطء الشديد، فضلا عن تحمل المزارع تكلفة النقل للمضرب.



وتوقع إنتاج 3.5 مليون طن أرز شعير فقط، توفر 2.2 مليون طن أرز أبيض، بينما تصل احتياجات السوق المحلية إلى 3.5 مليون طن «أبيض» ويتم استيراد 2 مليون طن أرز لتغطية العجز التموينى المتوقع.