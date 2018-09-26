«المصرية لنقل الكهرباء» تطرح مناقصة لإنشاء محطة محولات وادى النطرون

الشركة المصرية لنقل الكهرباء



عمر سالم



تطرح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، على الشركات العاملة فى القطاع، مناقصة لإنشاء محطة محولات كهرباء وادى النطرون بجهد 66/22 كيلو فولت.



وقالت مصادر مسئولة فى الشركة المصرية، لـ «المـال»، إن سعة محطة المحولات تصل إلى 120 ميجا فولت أمبير، وستقوم الشركة الفائزة بتصميم وتصنيع وتوريد أجهزة الأعمال المدنية والتركيب، لتفريغ القدرات من محطات توليد الكهرباء وإعادة توزيعها، وستخدم المحطة منطقتى الإسكندرية وغرب الدلتا للكهرباء.



وأضافت أن قيمة كراسة الشروط 4000 دولار، ومن المرتقب تلقى العروض يوم 5 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه يجب على كل شركة متقدمة للمناقصة تقديم خطاب ضمان ابتدائى بقيمة 160 ألف دولار (مايعادل نحو 2.8 مليون جنيه)، على أن يتم فتح المظاريف المالية والفنية فى اليوم نفسه، وتقييم العروض والإعلان عن الشركة الفائزة وتوقيع العقود قبل نهاية العام.



وأشارت إلى أن الشركة أوشكت على تشغيل محطات محولات بدر بجهد 500 كيلوفولت وبسعة 1500 ميجا فولت أمبير، خلال أيام، بالإضافة إلى محطة محولات شرق بنها بسعة 1500 ميجا فولت أمبير، وجهد 500 كيلوفولت، والتى تم تشغيلها فى أغسطس الماضى.



جدير بالذكر أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، يعتبر أحد التحديات التى تواجه القطاع، لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع إنتاجها من محطات التوليد المزمع إنشاؤها، إذ يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية فى ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء، وقام القطاع بتنفيذ خطة طموح اعتبارًا من العام المالى 2016/2017 حتى نهاية العام الحالى، بإجمالى تكلفة استثمارية تتخطى 18 مليار جنيه، تشارك فى تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.



فى سياق مختلف، كشف المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن أن الشركة طرحت مناقصة لتوريد مهمات كهربائية مختلفة عبر الشركات العاملة فى المجال، أبرزها توريد محولات تيار كهربائى جهد منخفض بقدرات مختلفة.



وأضاف - فى تصريحات لـ «المـال» - أن الشركة طرحت أيضًا توريد توريد سكاكين فصل على الحمل بجهد 11 ك.ف (ِA400: A630) أراب واجيماك، لافتًا إلى أن قيمة كراسة الشروط تصل إلى 2000 جنيه، ومن المقرر تلقى العروض خلال أكتوبر المقبل.



وأوضح أن الشركة تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويصل عدد المشتركين التابعين لها نحو 3 ملايين مشترك.