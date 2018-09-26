رئيس الجهاز: «تنمية التجارة الداخلية» يطرح 5 مناطق لوجيستية نهاية العام

إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين



■ إجمالى القيمة الاستثمارية 10 مليارات دولار فى السويس وقنا والمنوفية والبحيرة والأقصر

■ تخفيض الهالك والفاقد عبر سلاسل التوريد المتعددة من %14 إلى %8



محمد مجدى



أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الجهاز سيطرح 5 مناطق لوجيستية فى الأقصر، والبحيرة، وقنا، والمنوفية، والسويس، نهاية العام الجارى، ومنطقتين إضافيتين الإعلان عنهما قريباً، بإجمالى قيمة استثمارية تصل إلى 10 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة بحد أقصى 3 أعوام.



قال عشماوى فى حوار لـ«المال»، إن الجهاز غير نظام الطرح بدلا من شراء الأراضى فقط، وأصبح يدخل بنظام المشاركة مع المحافظات، لا سيما أن الجهاز لم يدعم من وزارة المالية لشراء أراضى، وبدأ بالفعل فى عدة محافظات هى المنوفية، وقنا، على أن يكون دور الجهاز الطرح والتسويق وعمل الدراسات اللازمة والتعامل مع المستثمرين، على أن تكون المحافظة هى المالك، ولها حصة وكل طرف له حصة من عوائد نظام حق الانتفاع.



أوضح أنه تغيرت بعض البنود فى كراسة الشروط، ورفع سعرها من 1000 جنيه إلى 50 ألف جنيه، لضمان جدية المستثمرين الراغبين فى الاستثمار، لافتا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجهاز بالعديد من الدول العربية من خلال جولات يقوم بها خلال الفترة المقبلة.



أشار إلى أن مساحة منافذ البيع على مستوى الجمهورية حاليا تبلغ 4.4 فدان مستهدف زيادتها إلى 32 فدانًا، من خلال منافذ بيع جديدة بمساحات تترواح بين 300-500 متر مربع، بما يعادل منفذ لكل كثافة سكانية تقدر 35 ألف فرد بجانب التوسع فى محلات البقالة الصغيرة، التى تترواح مساحاتها من 30:70 متر مربع، لترتفع بين 200 و300 بقال فى كل محافظة من خلال مشروع جمعيتي.



تابع أن الجهاز حل مشاكل بعض المستثمرين الذين وقعوا عقود سابقة مع الجهاز، وتذليل العقبات من أمامهم بجانب الانتهاء من ربط السجل الإلكترونى على مستوى الجمهورية، كما يعمل الجهاز حاليا على تحديث الموقع الإكترونى الخاص به، بهدف تسهيل الإجراءات، وإتاحاتها أمام المستثمرين، ليصبح نقطة الاتصال الأولى معهم، وأداة لزيادة عوائد الجهاز المالية.



قال عشماوى، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية هو المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار فى السوق المحلية، وأن الجهاز أعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية فى المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية، وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجيستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر فى كل المحافظات، ما يساهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها.



أضاف أن الجهاز يسعى إلى زيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطية %50 من المحافظات، لتصل إلى 12 منطقة لوجيستية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن 40 ألف منفذ تجارى منظم مقابل 400 ألف عشوائى على مستوى الجمهورية.



تابع أن الجهاز يسعى أن يكون الجهة الوحيدة التى تقوم بإنهاء التراخيص للمسثمر بدلا من 19 وزارة فى الوقت الحالى، العدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والتنمية المحلية، الصناعة، والتجارة، والكهرباء، والدفاع، والإسكان، والآثار، والبيئة، والطيران المدنى، والتضمان الاجتماعى، والصحة والسكان، والرى، واتحاد الغرف التجارية، خلال العام المقبل.



لفت إلى أن الجهاز يسعى إلى زيادة مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى، من الإجمالى من %17 إلى 21%، علاوة على السعى لزيادة نسبة التجارة المنظمة من %2 إلى %6، بجانب مضاعفة منافذ التوزيع، وسلاسل البيع المنتظمة، من أقل من %10 إلى %20، والحد من الهالك، والفاقد عبر سلاسل التوريد المتعددة من %14 إلى أقل من %8.



قال عشماوى إن جهاز تنمية التجارة الداخلية، المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار فى السوق المحلية، وأن الجهاز أعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية فى المحافظات، من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجيستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر فى كل المحافظات ما يساهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها.



لفت إلى أنه يجب العمل على جعل الأسواق التجارية أكثر انضباطًا من خلال توطين فرص استثمارية فى المحافظات، وأن العديد من المحافظات لا يوجد لديها مراكز تجارية كبرى، وبالتالى ترتفع أسعار المنتجات، وبالتالى يتجه بعض المواطنين إلى محافظات أخرى، بشكل شهرى أو أسبوعى، من أجل شراء احتياجاتهم الاستهلاكية، فعلى سبيل المثال المترددين على أحد المراكز التجارية فى القاهرة 19 مليون نسمة فى العام الواحد.



أضاف عشماوى أن الجهاز أصدر مؤخرا مؤشر للسوق فيما يخص السجل التجارى، يعطى دلالة على حركة السوق المصرية من حيث عدد الشركات التى تم تسجيلها، ونوعية النشاط الخاص بها، من حيث طبيعتها القانونية وحجم رؤوس الأموال لهذه الشركات.



تابع أن تقسيم هذه الشركات إلى 9 أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التى اعتمدت نماذجها الصناعية.



أوضح أنه تم إعداد هذا المؤشر باستخدام حزمة من العناصر الاقتصادية والمعلومات التسجيلية، التى تتوافر لدى الجهاز باعتباره الجهة الوحيدة بمصر المنوط بها التسجيل التجارى للشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية، ما يعطى لهذا المؤشر السوقى الجديد، القدرة على إعطاء صورة واضحة عن نشاط وكفاءة السوق من خلال استعراض الأنشطة الاقتصادية، ذات الدلالة الواقعية لمعدلات حركة السوق المصرية من شهر إلى آخر.



أشار عشماوى، إلى أن عدد المنافذ الرسمية المنظمة 40 ألف منفذ مقابل 400 ألف منفذ غير رسمى وعشوائى، بنسبة %10 من التجارة فى مصر فقط، هى الرسمية مقابل %90 عشوائية، موضحا أن عدم وجود أسواق منظمة ومناطق لوجيستية بمحافظات ومراكز إنتاج الخضروات والفواكه، يتسبب فى فاقد بنسبة لا تقل عن %14 مستهدف خفضها إلى %8 عقب التوسع فيهما ضمن خطة الجهاز.



تمثل التجارة الداخلية طوق نجاة للاقتصاد القومى، قوامه 104 ملايين جنيه، ويحتاج إلى تحويل القطاع غير الرسمى فيه إلى رسمى، وزيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطية %50 من المحافظات لتصل إلى 12 منطقة لوجيستية بمساحة 20 فدانًا للمنطقة.



أوضح عشماوى أن الجهاز يستهدف زيادة عدد المناطق اللوجيستية لتغطى %50 من المحافظات، وتصل إلى 12 منطقة لوجيستية بمساحة 20 فدانًا للمنطقة الواحدة، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة، بمساحات لا تقل عن 19 فدانًا للسوق الواحد، وإنشاء مراكز تجارية بكل محافظة بمساحات لا تقل عن 100 الف متر مربع.



أوضح أن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجهاز تقدر 671 فدانًا فى 20 محافظة، مقدرا الاستثمارات التى يمكن ضخها فى هذه الفرص بجانب الأراضى غير المستغلة للأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، البالغ مساحتها 6 ملايين متر مربع، بقيمة 7 مليارات دولار، وتوفير 2 مليون فرصة عمل.



يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية العديد من الأنشطة منها «السجل التجارى والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، وجزء استثمار وتوطين الاستثمارات وقطاع الأراضي»، ويتضمن عمل الجهاز تشجيع المستثمرين والمطورين الحاليين، وتعظيم استثمارتهم من خلال التوسع فى النشاط بجانب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية، من خلال مكاتب السجل التابعة له، والمنتشرة فى المحافظات.



يشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أنشئ بقرار جمهورى عام 2008 بغرض تطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية فى مصر، وتوطين استثمارات جديدة فيها، وتحويل الأسواق العشوائية إلى أسواق منظمة، من خلال طرح الأراضى المتاحة له على المستثمرين، وبناء قدرات الأسواق المحلية لتكون أكثر فاعلية وكفاءة بجانب جذب السلاسل التجارية المحلية، والأجنبية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.