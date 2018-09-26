EGX30 يتسلح بتحركات «CIB» لاستكمال رحلة التصحيح

egx30



أحمد على



توقع خبراء ومحللون أن تشهد البورصة تحركات صاعدة فى تعاملات جلسة اليوم، فى ظل ارتفاع السوق بجلسة أمس، بدعم من التحركات الصاعدة للسهم الأكبر وزنًا بالمؤشر، وهو البنك التجارى الدولى «CIB».



وكان سهم «CIB»، عنصرا مساعدا لارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30» فى النصف الثانى من جلسة أمس، عقب ارتفاعه بنسبة %1.03 ليصل لآخر سعر عند 82 جنيها.



وأنهت البورصة تعاملات أمس، على ارتفاع «EGX30» بنحو %1.11 ليسجل 14358.4 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39% عند 690.5 نقطة، وارتفاع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.58 ليصل إلى 1761.5 نقطة.



وتوقع محللون أن يتحرك «EGX30» بشكل صاعد خلال جلسة اليوم، مرشحين إياه لتسجيل 14450 نقطة، فيما رجحوا تحرك «EGX70» نحو 705 نقاط.



وسجلت السوق أمس قيم تداول 638.799 مليون جنيه على الأسهم فقط، عبر بيع وشراء 159.781 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 20.758 ألف عملية، فيما استقر رأسمال البورصة السوقى عند 791.955 مليار جنيه.



وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن صعود السوق أمس، جاء بدعم من تحركات سهم «CIB» الإيجابية.



وأضاف أن السوق فى الفترة الراهنة، تتحرك وسط ترقب من القوى البيعية لوصول المؤشر لمستويات الـ 15000 نقطة، لتعويض خسائرهم، مشيرًا إلى أن السوق فى تصحيح للموجة الهابطة خلال الفترة الماضية لكن الاتجاه الصاعد فى حاجة إلى قوة شرائية جديدة.



وتوقع ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم، على أن يُسجل مؤشر «EGX30» مستوى 14450 - 14500 نقطة، فيما سيدور نظيره «EGX70» حول -692 695 نقطة.



وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع سهم «CIB» فى جلسة أمس، كان سببًا فى استمرار صعود مؤشر «EGX30».



وأضاف أن السوق فى الفترة الراهنة تقوم بعمل تصحيحى عقب الموجة الهابطة القوية خلال الأسبوع الماضى، موضحًا أنه لا يمكن القول إن السوق تعافت من تلك الموجة، حتى تتحقق عدة شروط أهمها استمرار الصعود إلى 16000 نقطة.



وتوقع أن يتحرك «EGX30» نحو 14500 نقطة، مشيرًا إلى أن انخفاض قيم التداولات فى البورصة خلال جلسة أمس، يُعد أمرا طبيعيا فى ظل حالة التصحيح التى تمر بها السوق، بالإضافة إلى طرح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية.