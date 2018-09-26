الطباعة والتغليف



أحمد على



كشف محمد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة «الفراشة» للطباعة والتغليف، عن أن شركته تعتزم استئناف خطة الطرح بالبورصة فى النصف الثانى من عام 2019، عقب تأجيل الطرح عدة مرات.



وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - أن شركته تترقب استقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وأوضاع سوق المال بشكل خاص، للبدء فى خطوات تنفيذ عملية الطرح واختيار بنك استثمار ليتولى مهمة مدير الطرح، بعد إنهاء التعاقد مع “بلتون”.



يُذكر أن “الفراشة للطباعة” قد أعلنت مسبقًا عن رغبتها فى طرح %35 من أسهمها بالبورصة، لكنها أجلت تنفيذ العملية، لرغبتها فى تحسين نتائج أعمال الشركة، وهو ما يرفع تقييم السهم، والحصيلة المتوقعة من الطرح.



وقال أحمد يونس، مدير علاقات الشركة لـ «المال»، إن التحسن المتوقع فى نتائج الأعمال سيأتى مدعومًا بزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 26 ألف طن سنويًّا، مقارنة بـ14 ألف طن فى السابق، فى ضوء إضافة خطى إنتاج جديدين، ليصبح إجمالى الخطوط العاملة 6 خطوط إنتاج.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الفراشة للطباعة والتغليف، أن شركته تعمل بصورة طبيعية خلال الفترة الراهنة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى عدم اعتزامها تنفيذ خطتها التوسعية فى الفترة الراهنة.



وكانت «الرقابة المالية» قد وافقت، فى وقت سابق من العام الماضى، على طرح شركة الفراشة حصة %35 من أسهمها، كما اعتمدت القيمة العادلة للسهم بـ1.92 جنيه، علمًا بأن رأس المال يبلغ حاليًّا 90 مليون جنيه، موزعًا على 450 مليون سهم.



فيما تعمل شركة الفراشة بمجال الطباعة المرنة بالشرق الأوسط، ويبلغ عدد عملائها نحو 80 مؤسسة محلية وعالمية، وتتنوع منتجاتها بين عبوات منتجات العناية الشخصية، والمنتجات الغذائية، والمنظفات، والعصائر، ومن أبرز عملائها شركات «بيبسى» العالمية، و«المراعى»، و«كادبورى».