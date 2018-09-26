الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار تقتنص محفظة بنك حكومى

صناديق الاستثمار



منى عبد البارى



اقتنصت شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، حق إدارة محفظة أوراق مالية لبنك حكومي، بقيمة تقترب من 100 مليون جنيه، تزامنا مع تنفيذ خطة لزيادة حجم أصولها المدارة تشمل عملية هيكلة إدارية.



قال مصدر مسؤول بالشركة، إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة إعادة هيكلة للمحافظ وصناديق الاستثمار، التى تديرها الشركة، وتأهيل فريق العمل .



بلغ عدد صناديق الاستثمار المدارة بواسطة الأهلى حتى نهاية الربع الأول من 2018، 7 صناديق تتنوع بين صناديق أسهم، ونقدية، و متوازن، وإسلامى.



تستهدف الخطة زيادة حجم الأصول، بين 2 و3 مليارات جنيه، تضاف لحجم الأصول المدارة حاليا والمقدرة 10 مليارات جنيه.



لفت إلى أن الخطة الجارى العمل عليها حاليا يتوقع الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبدء العمل بها مطلع العام المقبل.



يشار إلى أن شركة الأهلى لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى فى مجال إدارة الأصول، وتأسست 1994، بهدف تقديم باقة من الخدمات، والترويج وتغطية الاكتتابات.