خبراء: إنشاء بورصة «للمشتقات المالية» الأقرب للسوق المحلية

شريف سامى 44444



أسماء السيد



أقر البرلمان المصرى فى فبراير الماضى، ضمن تعديلات قانون سوق المال الأخيرة، السماح للبورصة المصرية، بإنشاء بورصة للعقود الآجلة والسلع، لتبحث الهيئة العامة للرقابة المالية بعدها إنشاء أول بورصة للمشتقات المالية والمعتزم إطلاقها قبل نهاية العام الجارى.



كما تدرس البورصة المصرية مع وزارة البترول إمكانية إنشاء بورصة للغاز، فيما أكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن هدفه من بورصة السلع هو القطن بشكل أساسى.



تحاول “المال” بحث أيهما أقرب للسوق المحلية، ليؤكد الخبراء على أن جميع تلك المسميات تندرج تحت مظلة بورصة العقود الآجلة والسلع، وأن الأقرب للسوق المحلية هى “المشتقات المالية”w، لوجود سوق للأسهم المقيدة فعليًا ما يضفى سهولة فى التنفيذ والوعى بالنسبة للمتعاملين.



أوضحوا أن جدوى تلك البورصات يتمثل فى زيادة عمق السوق المحلية، من خلال إدخال مجموعة من الأدوات المالية الجديدة، وعلى صعيد المشتقات المالية لفتوا إلى أنها عبارة عن أداة تساعد المستثمر فى التحوط ضد الخسائر، والأخيرة تتمثل فى ضبط الأسعار.



أشاروا إلى أن تلك العوامل مجمعة تساهم فى استعادة البورصة المصرية مكانتها على صعيد الشرق الأوسط .



قال شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات قانون سوق المال الأخيرة أجازت للبورصة المصرية إنشاء بورصة للعقود الأجلة والسلع كمحاولة لتستعيد البورصة كيانها وتحاكى البورصات العالمية من خلال استحداث أدوات مالية جديدة.



أضاف أن البورصة تنشئ كيان واحد يسمى “بورصة العقود الآجلة والسلع” يمكن من خلاله تداول إما سلع حقيقية، أو مشتقات مالية، ويكون لكل أداة مالية إدراة مختلفة.



أوضح أنهُ عقب السماح بإنشاء تلك البورصة، هناك نوعًا من التسلسل الزمنى لدراسة أى من السلع التى يمكن إدراجها ودراسة إمكانية تداولها من الأساس ودراسة اقتصادياتها ثم البدء بإنشاء كيان لها.



لفت سامى إلى أن البورصة بحثت مؤخرًا إنشاء بورصة للغاز ولكن لم تبحث عن كيفية تسعير وتداول تلك السلعة، وأنها تواجه صعوبة فى التنفيذ .

تفاوضت البورصة المصرية مؤخرًا مع وزارة البترول حول إنشاء بورصة لتسعير الغاز الطبيعى، وفقًا لبنود القانون الجديد، الذى سيسمح للقطاع الخاص لأول مرة بالتعامل فى سوق الغاز، واستيراده وتوريده.



كان رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، قد صدق فى أغسطس الماضى على قانون تنظيم سوق الغاز، الذى نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز، يقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها.



لفت إلى أن الأقرب لسوق المال هو إنشاء بورصة “المشتقات المالية” كونها تحاكى سوق الأسهم والسندات الموجود فعليًا.



قال محمد فتح الله، العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة بشركة “بلوم” للسمسرة وتداول الأوراق المالية، إن البورصة تحاول تحريك المياه الراكدة من خلال محاكاة البورصات الموجودة فى الدول المتقدمة.



أوضح أن تلك التحركات فى حاجه لتوعية كاملة لتعريف المتعاملين بالمنافع وكيفية الاستخدام وعلى جانب آخر تحتاج أيضًا لدراسة موسعة لتجارب الأخرين للبدء من حيث انتهوا لضمان إنشاء نموذج متميز قادر على المنافسة ومعرفة العوائق التى من الممكن أن تواجهنا.



أشار إلى أن الأقرب والأسهل فى التنفيذ خلال الفترة الحالية هو بحث إنشاء بورصة للمشتقات المالية لتكمل سوق الأسهم.



لفت فتح الله إلى أن جدوى تلك البورصات يتمثل فى كونها حلقة تلاقى بين البائع والمشترى فى سوق واحد، ومنع وجود ازدواجية فى الأسعار بالنسبة للسلع وتدقيق المعلومات الموجودة على السلعة.



فى تعليق مقتضب قال محمد ماهر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة “برايم” القابضة، إن بورصة العقود الآجلة تشمل نوعين أولا المشتقات وتشمل عقود الآجلة وعقود الخيارات وتداول حق الاكتتاب، إضافة للسلع وتتنوع تلك إلى أى سلعة يمكن التداول عليها.



أوضح ماهر أن إنشاء بورصة للمشتقات المالية هى الأقرب للسوق المحلية خلال الفترة الحالية لارتياطها بسوق الأسهم.



وفى السياق ذاته قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة “شعاع” لتداول الأوراق المالية، إن الهدف من إنشاء بورصة للمشتقات المالية تتمثل فى أولاً المتاجرة، التى تُعد واحدة من طرق التعامل الشرعية والآخر يتمثل فى تقليل المخاطر.



لفت إلى إمكانية إقرار آلية الشورت سيلنج أولا ثم الشروع فى إنشاء بورصة للمشتقات المالية.



على صعيد الحديث عن إنشاء بورصة للقطن والغاز، قال الألفى إن الأولى تأتى بهدف إحياء الميزة التنافسية بين البائع والمشترى، وبالنسبة للغاز فيأتى إنشاء بورصة فى إطار الاستكشافات الجديدة لمساعدة الشركات العاملة على ضمان وتحديد السعر مستقبلاً.



فيما يتعلق ببورصة القطن قال مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ورئيس شركة كايرو قطن، إنهُ كان يوجد سابقًا بورصة للقطن حينما كانت مصر على عرش الدول المنتجه والمصدر للقطن طويل التيله.



أضاف إلا أنه حدث نوعًا من التدهور فى الصناعة لتحاول الدولة ممثلة بوزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال العام محاولة إعادة الحياة مجددًا لتلك الصناعة من خلال زيادة المساحة المرزوعة، وتشجيع الفلاحين على زراعته.



أوضح طلبة فى هذا السياق قد يكون تحدث وزير قطاع الاعمال عن إنشاء بورصة للقطن لتتويخ المجهودات المبذولة .



أضاف أن إنشاء بورصة للقطن له فوائد عدة تتمثل فى التحكم فى الأسعار وتنظيم بيع محصول المزارعين، وضمان وجود آلية أمنة للحفاظ على المحصول.



كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ذكر مؤخرًا إمكانية بحث آليات استعادة بورصة متخصصه للقطن.