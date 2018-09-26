دائرة الأراضى والأملاك بدبى: شراكة مع «سيتى سكيب دبى 2018»

ماجدة على راشد



■ إتاحة البيع عبر المعرض للمرة الأولى

■ معدلات الإنجاز بالمشروعات فى مصر يزيد جاذبيتها لرؤوس الأموال ومشاركة مطوريها إضافة كبيرة للسوق العقارية العربية

■ الإعلان عن توقيع اتفاقية مع الصين وإطلاق خدمات جديدة للمستثمرين

■ برنامج «مشروعى» بدبى أتاح للعميل التعرف على جميع الفرص المتاحة إلكترونيا

■ «إيجارى» وفر آليات بسيطة لتسجيل العقود و«تراخيصى» أصدر 500 ألف تصريح عقارى

■ إتاحة الخدمات المتعددة على مدار 24 ساعة فى اليوم إلكترونيا

■ متابعة احتياجات المشاركين بـالمعرض وتوفير التسجيل الفورى للوحدات



بدور إبراهيم



تعد سوق العقارات بدبى الأقوى فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والأكثر تأثيرا على توجه رؤوس الأموال والاستثمارات، وكذلك الاستحواذ على اهتمام الاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم، يأتى ذلك فى ضوء حرص حكومة دبى منذ الوهلة الأولى على خلق بنية تشريعية مبتكرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والمعوقات الإدارية التى تواجه الاستثمار.



ومع اقتراب انطلاق معرض سيتى سكيب دبى 2018 والمزمع انطلاقه الأسبوع المقبل ومشاركة مصر فيه بجناح كبير و20 شركة عقارية مشاركة فيه لأول مرمة كضيف شرف للمعرض، حاورت «المال» ماجدة على راشد، مساعد المدير العام لدائرة الأراضى والأملاك بدبى، والتى كشفت عن أبرز الاتفاقيات التى وقعتها الدائرة، وكذلك الإجراءات والقوانين التى تسهم بدورها فى دفع الاستثمار بالقطاع العقارى للخروج بعدة آليات ودروس مستفادة يمكن الاستعانة بها فى السوق المصرية مع تبنى ملف تصدير العقار.. وإلى نص الحوار:



كشفت ماجدة على راشد، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة انفورما للمعارض المنظمة لـ«سيتى سكيب» ليتم إدارج المعرض تحت منظومة الدائرة ورعايتها وسمحت الاتفاقية بدورها بعمليات البيع داخل المعرض للمرة الأولى حيث من غير المسموح فى دبى إبرام أى عمليات بيعية داخل المعارض العقارية باستثناء معرض «IPS» وتقتصر المعارض الأخرى على تعريف العملاء بالمشروعات المتاحة والترويج لها بما يمنح معرض سيتى سكيب دبى ميزة جديدة بدءاً من العام الجارى.



وقالت إن الدائرة ستتولى متابعة جميع احتياجات المطورين المشاركين بسيتى سكيب 2018، وكذلك التعاقدات المبرمة مع العملاء، كما سيتم توفير خدمات التسجيل للتعاقدات المبرمة داخل المعرض للتيسير على العملاء، كما يستطيع العميل خلال المعرض اختيار الوحدة والتعاقد والتسجيل مباشرة، لافتة إلى أن المعرض يشارك به كبار شركات التطوير العقارى بالإمارات، والعديد من الدول العربية ومنها مصر وشركات الخدمات العقارية والمؤسسات المصرفية والبنوك.



وقالت إن مشاركة مصر هذا العام كضيف شرف للمعرض تعتبر إضافة كبيرة للسوق العقارية العربية.



وأضافت أن دائرة الأراضى والأملاك ستوقع على هامش المعرض العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية جديدة مع الصين، كما ستطلق الدائرة برامج جديدة لخدمة المستثمرين لتسهيل عمليات التواصل، وكذلك المطورين فى دبى لدفع عمليات التوسع وضخ أموال جديدة بالسوق.



وفندت مساعد المدير العام لدائرة الأراضى والأملاك دبى أبرز البرامج التى أطلقتها الدائرة إلكترونيا لخدمة المستثمرين والمطورين ومنها برنامج «مشروعى»، والذى يتم عبره عرض جميع المشاريع القائمة بدبى بمطوريها ومراحل إنجاز المشروعات والوحدات المتاحة وصورها على أرض الواقع بما يمكن العميل التعرف على جميع المشروعات بالإمارة ومعاينة الوحدات وتتبع مراحل إنجازها من أى دولة بالعالم.



وكذلك برنامج إيجارى وتم إعداده بواسطة مؤسسة التنظيم العقارى للعمل على تسجيل عقود الإيجار إلكترونيا لجميع العقارات بمختلف أنواعها فى إمارة دبى، وتم إعداد القانون كخطوة أولى لتنظيم عملية تأجير وإدارة العقارات.



وأوضحت أنه تم توفير عدة قنوات لتسجيل عقود الإيجار، بما فى ذلك شركات تأجير وإدارة العقارات التى تغطى جميع العقارات المدارة بواسطة هذه الشركات، وتطبيق إيجارى الذكى الذى يتماشى مع توجهات الحكومة للتحول الذكى للخدمات، ومن ضمن البرامج المهمة التى أطلقتها الدائرة «تراخيصى» الذى يتيح الحصول على التراخيص إلكترونيا.



وأعلنت الدائرة مؤخرا إصدار ما يقرب من 500 ألف تصريح عقارى للشركات عبر برنامج تراخيصى بما يعكس مدى الإقبال عليه وما يقدمه من خدمات سهلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والاحترافية، ويمتاز نظام التصاريح الإلكترونية فى «تراخيصى» بسهولة الاستخدام، حيث يتم إصدار جميع أنواع التصاريح بشكل فورى، كما يمكن للمتعاملين الحصول على تلك الخدمات المتعددة على مدار 24 ساعة فى اليوم، دون حاجة الشركات الراغبة بالحصول على التصاريح العقارية إلى مراجعة المؤسسة، كما يمكن للمتعاملين الحصول على 15 نوعًا من التصاريح العقارية المعتمدة، منها التصاريح الإلكترونية وتنظيم المعارض والإعلانات الخارجية وإعلانات الجرائد، بما يساعدهم على القيام بأنشطتهم الترويجية لمشاريعهم العقارية.



كما يتيح «تراخيصى» أيضاً لجميع الوسطاء العقاريين العاملين فى الإمارة إنجاز معاملاتهم بالكامل من خلال موقع الدائرة الإلكترونى الرسمى على مدار الساعة، كما يخدم النظام جميع أقسام إدارة الترخيص العقارى ، ومن بين الفوائد التى يوفرها النظام سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالبطاقات، وخفض المدة اللازمة لإنجاز البطاقات من يومى عمل إلى خمس دقائق، ومنها بطاقة الوسطاء العقاريين والمقيمين العقاريين والبطاقة الخاصة لشركات إدارة العقارات لتحقيق التميز والجودة فى تقديم الخدمات ورفع نسبة رضا متعاملى الدائرة وإسعادهم.



وأطلقت دائرة الأراضى والأملاك منذ أشهر تقنية «Block chain»، وتعد أول دائرة حكومية فى قطاع العقارات فى العالم تطبق تلك التقنية، والتى تعتبر أهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية، وتتضمن التقنية تسجيل وتنفيذ التعاملات العقارية على مختلف أنواعها بسرعة وأمان بين أطراف الشبكة وتسمح لأطراف عدة بإدخال المعلومات والتسجيل بشفافية عالية وبصورة مشفرة.



وأشارت إلى أنه فى حال رغبة مطور أجنبى الدخول لتنفيذ مشروعات فى دبى يتم التعاون مع مطور رئيسى يتولى بدوره الإشراف على الماستر بلان والمخطط الخاص بالمشروع، حيث لابد من تطويع الدراسات لتنفيذ مشروعات تتلاءم مع خطة التنمية المتبعة من الدولة، ثم يتم القيام بعد ذلك بخطوة تخصيص الأراضى.



ولفتت إلى استهداف الدائرة عقد بروتوكول تعاون يضم مستثمرى دبى، مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومستثمرين مصريين، بهدف تبادل الخبرات، ودفع استثمارات القطاع العقارى، وتنفيذ مشروعات مشتركة، مشيرة إلى أنه كان قد تم عقد اجتماع فى وقت سابق مع مسئولى وزارة الإسكان للتعرف على المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا فى مصر، ومعدلات الإنجاز، ومنها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، إضافة لعدد من مدن المجتمعات العمرانية الواعدة.



وأضافت أن معدلات الإنجاز السريعة بتلك المشروعات وتميزها، وكذلك الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى فى السوق المصرية، يزيد من جاذبيتها، ومن ثقة المستثمرين العرب بها، وقد أبدى عدد من المستثمرين رغبتهم فى ضخ استثمارات بتلك المشروعات.



وأوضحت أن المصريين أحد أبرز مستثمرى قطاع العقارات فى دبى، وبلغ عددهم فى آخر حصر 7 آلاف مستثمر، بقيمة استثمارات تراكمية تخطت 17 مليار درهم، أى ما يعادل 85 مليار جنيه، وتخطت 3 مليارات درهم، منذ 2017، مشيرة إلى أن الدائرة تسعى لزيادة حجم الاستثمارات المصرية بالإمارات، وهو ما يتم عبر توفير الفرص.



ودائرة الأراضى والأملاك فى دبى إحدى المؤسسات الكبرى والعريقة، وتأسست مطلع ستينيات القرن الماضى، بغرض دعم القطاع العقارى ليصبح أحد القطاعات

المهمة فى الشرق الأوسط وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أسهمت فى تطبيق سياسيات الحكومة لتحقيق طفرات متتالية فى القطاع العقارى على مستوى التشريعات والإجراءات وغيرها.



وفى عام 2013 أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن «دائرة الأراضى والأملاك» فى دبى، حيث حدد القانون أهداف الدائرة باعتبارها الجهة الحكومية المعنيّة بالتنظيم والتسجيل وتشجيع الاستثمار العقارى فى الإمارة، نحو توفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار، ودعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوى بما يتمتع به من مكانة مهمة فى هيكل الاقتصاد المحلى.