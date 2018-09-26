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فى مدينة العـقاد ( 795 ) فلسفة الغزالى (3)
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 10:09 ص
رجائى عطية
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رجائى عطية
الغالب على الفلاسفة، فيما يبدى الأستاذ العقاد، أنهم يقولون بقدم العالم، ويستوجبون ذلك لأنهم لا ينتزعون فكرة الزمن من أخلادهم ومخيلاتهم، ويعتقدون أن وجود الزمن لزوم عقلى لا مفر منه، ولا يقدرون أن إدراك الزمن كما يدركه الخلق المحدودون إنما هو «لزوم ضرورة» بالنسبة للمخلوق المحدود.
قال الفلاسفة إن العالم ليس بحادث، وأنه لا يكون قبله زمن، ومن ثم فهو قديم منذ الأزل.
وانقسموا فى ذلك إلى قسمين:
منكرون دهريون يقولون إنه- لقدمه- لا يحتاج إلى خالق يحدثه.
ومؤمنون يقولون إنه واجب الوجود، ويميزون بين واجب الوجود بذاته وهو الخالق جل وعلا، وواجب بغيره وهو العالم المخلوق.
أما الإمام الغزالى، فإنه لا يستلزم من حدوث العالم إلاَّ وجود ذات بعد ذات، فهما ذاتان ولا ثالث هناك.
وهذا فى الحق كل ما يستلزمه العقل بغير توهم لذات ثالثة لا موجب لها عقلاً، ويسلس إليها العجز عن التجرد من فكرة الزمان.
قال الإمام الغزالى فى تهافت الفلاسفة:
«معنى قولنا إن الله متقدم على العالم والزمان أنه سبحانه وتعالى كان ولا عالم، ثم كان ومعه عالم.
ومفهوم قولنا كان ولا عالم وجود ذات البارى وعدم ذات العالم فقط. ومفهوم قولنا: كان ومعه عالم وجود الذاتين فقط. فنعنى بالتقدم انفراده بالوجود فقط، والعالم كشخص واحد. فلو قلنا: كان الله ولا عيسى مثلاً، ثم كان الله وعيسى معه، لم يتضمن اللفظ إلا وجود ذات وعدم ذات ثم وجود ذاتين. وليس من ضرورة ذلك تقدير شىء ثالث، وإن كان الوهم لا يسكت عن تقدير شىء ثالث وهو الزمان فلا التفات إلى أغاليط الأوهام».
وعند الغزالى أنه لو أننا تساءلنا ماذا كان خارج العالم؟ بدلاً من سؤال ماذا كان قبله؟ لذهبت وولت فكرة «القبلية» و«البعدية»- أى قبل وبعد، ولتحولت مشكلة الزمان إلى مشكلة المكان. فماذا يكون خارج المكان؟ هل مكان آخر؟ هل خلاء غير الفضاء يفيد العدم والعدوم الذى لا يوجد؟ أم أنه ملاء وراء ملاء؟ فهو العالم.
إذن يمتد من وراء امتداده، وقولنا- قول الغزالى- فى أمر المكان: إنه لا خلاء وراءه كقولنا فى أمر الزمان إنه لا حركة قبله، وإنما هناك الخالق فى وجوده الذى لا يتقيد بزمان ولا بمكان.
فالوهم وحده هو الذى يخلط بين الوجود الأبدى والوجود الزمنى.. وهذا الوهم هو الذى يحسب أن الأبد زمن ممتد وأن الزمن قطعة من الأبد، بينما هما فى الحقيقة شيئان مختلفان كل الاختلاف. فنحن- والكلام للغزالى- لا نتصور الزمن بغير حركة، ولا نتصور الحركة مع الأبد الذى لا أول له يتحرك منه ولا آخر له يتحرك إليه، ولا أجزاء فيه يتحرك بعضها إلى بعض.
ومتى كان العقل لا يستلزم وجود الزمن أبدًا سرمدًا، بدا جليًّا- فيما يقول الأستاذ العقاد- صواب قول الإمام الغزالى أن الوهم هو الذى يتطلب زمانًا قبل الزمن.
* * *
ومشكلة الخلق عند الفلاسفة، قريبة من مشكلة القدم والحدوث، بل هى متفرعة عليها وتابعة لها.
يقول الفلاسفة كيف يكون خلق العالم من العدم؟
أيوجد عدم؟ فإن كان لا يوجد عدم فكيف يوجد شىء منه؟
والمشكلة أنهم يخلطون بين «عدم العالم» وبين «العدم المطلق». فعدم العالم ليس بالعدم المطلق كما يقول الإمام الغزالى، ولا يعنى عدم العالم أن هناك عدم مطلق.
وأنه ما دام الوجود المطلق لا شك فيه، وهو وجود الله الفرد الدائم الصمد، فإنه لا محل للعدم المطلق ولا استحالة الخلق، بل هو آية قدرة الله الخالق، ولا بد للقدرة من معنى، وخلق العالم هو معنى قدرة الله القدير.
وهنا يبين، فيما يبدى الأستاذ العقاد، كيف يسعف التصوف عقل إمامنا الكبير حيث تتعثر العقول الكبار، ومنها عقل أرسطو الذى يندر مثاله بين عقول بنى الإنسان.
فأرسطو يقول إن الخلق يحدث من سعى الهَيُولى إلى الله، لأن الهَيُولى ناقصة تطلب الكمال، ولأن الله كامل لا يسعى إلى غاية وراء كماله، وهو فوق كل غاية.
ويرى الأستاذ العقاد أن طبيعة التصوف (القائم على التأمل الطويل والبحث العويص)- قد هونت على الإمام الغزالى حل هذه المعضلة التى لم ينته فيها جبروت أرسطو إلى قرار.
إن قطع العلائق والغايات على ديدن المتصوفة (بالمعنى سالف البيان) هو الذى هدى الغزالى إلى عمل الله بغير غاية، فإذا كان العبد المخلوق يعمل بغير غاية فأحرى بالمعبود الخالق أن يعمل لأنه قدير يُنْعِم. ولا بد للقدرة من عمل كما تقدم، ولا بد للإنعام من عطاء يفيض به المُنْعم سبحانه وتعالى على المخلوقين، ويتلقاه المخلوق صنيعة الإنعام.
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