EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
رئيس الجهاز: تسليم أراضي الإسكان الاجتماعى بالسادات الأحد المقبل
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 09:54 ص
مدينة السادات
أخر الأخبار
مدينة السادات
المال ـ خاص:
صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 30/9/2018، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، المرحلة السابعة، بالمنطقة السكنية 34، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تمت بتاريخ 9/8/2016، ويستمر التسليم حتى يوم الأحد الموافق 11/11/2018.
وقال المهندس أمين غنيم: سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 40، يوم الأحد 30/9/2018، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 1/10/2018، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 2/10/2018، والقطع من 121 : 161، يوم الأربعاء 3/10/2018، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 4/10/2018، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 8/10/2018، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 9/10/2018، والقطع من 281 : 320، يوم الأربعاء 10/10/2018، والقطع من 321 : 360، يوم الخميس 11/10/2018، والقطع من 361 : 400، يوم الأحد 14/10/2018، والقطع من 401 : 440، يوم الإثنين 15/10/2018، والقطع من 441 : 480، يوم الثلاثاء 16/10/2018، والقطع من 481 : 520، يوم الأربعاء 17/10/2018، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس 18/10/2018.
وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم القطع من 561 : 600، يوم الأحد 21/10/2018، والقطع من 601 : 640، يوم الإثنين 22/10/2018، والقطع من 641 : 680، يوم الثلاثاء 23/10/2018، والقطع من 681 : 720، يوم الأربعاء 24/10/2018، والقطع من 721 : 760، يوم الخميس 25/10/2018، والقطع من 761 : 800، يوم الأحد 28/10/2018، والقطع من 801 : 840، يوم الإثنين 29/10/2018، والقطع من 841 : 880، يوم الثلاثاء 30/10/2018، والقطع من 881 : 920، يوم الأربعاء 31/10/2018، والقطع من 921 : 960، يوم الخميس 1/11/2018، والقطع من 961 : 1011، يوم الأحد 4/11/2018، والقطع من 1012 : 1062، يوم الإثنين 5/11/2018، والقطع من 1063 : 1113، يوم الثلاثاء 6/11/2018، والقطع من 1114 : 1156، يوم الأربعاء 7/10/2018، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الخميس 8/11/2018، والأحد 11/11/2018، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا