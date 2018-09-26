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تأميـــن
مصر تكافل تحتفل بتحقيق فرع مدينة نصر 10 ملايين جنيه
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 09:45 ص
مصر تكافل
أخر الأخبار
لوجو مصر للتامين التكافلى
المال ـ خاص:
قال ممدوح العطار، مدير فرع مدينة نصر بشركة مصر للتأمين التكافلى، إن الفرع نجح فى تحقيق 10 ملايين جنيه أقساط تأمينية خلال 4 شهور منذ افتتاحه مطلع يوينو الماضى.
وأضاف أن الفرع يستهدف تحقيق 35 مليون جنيه أقساط خلال العام المالى الجارى 2018/2019 عبر التركيز على فروع السيرات التكميلى والحوادث والحريق والبحرى والنقل الداخلى، جاء ذلك فى مؤتمر عقدته الشركة اليوم لإعلان نتائج الفرع.
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