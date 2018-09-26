EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
«بالم هيلز» تحقق 3.8 مليار جنيه فى المرحلة الأولى من «باديا»
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 09:19 ص
بالم هيلز
أخر الأخبار
بالم هيلز
■ الرئيس التنفيذى: القطاع العقارى واعد.. و%83.8 ارتفاعًا فى أرباح الشركة
بدور إبراهيم:
حققت بالم هيلز للتعمير مبيعات بقيمة 3.8 مليار جنيه من المرحلة الأولى فى أحدث مشروعاتها باديا بالسادس من أكتوبر، بزيادة %52 عن المستهدف من الشركة وهو 2،5 مليار، وفقًا لتصريحات محمد سلطان، الرئيس التنفيذى للشركة.
وقال سلطان، لـ«المال» إن القطاع العقارى قوى ويشهد طلباً متزايدا من قبل العملاء من مختلف الشرائح بما يحفز رغبات الشركات التوسعية، مؤكدًا أن بالم هيلز حققت نتائج إيجابية تفوق توقعاتها خلال العام الجارى.
وارتفعت أرباح شركة بالم هيلز خلال الربع الثانى من العام الجارى بنسبة %83.8 لتصل إلى 251.8 مليون جنيه، مقابل 137 مليونًا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأطلقت شركة التعليم المتوازن (BalancED)، مؤخرًا، سلسلة مدارس أستن كولدچ الدولية بالشراكة مع بالم هليز ومن المقرر أن يتم افتتاح أول مدرسة للمجموعة عام 2020 على مساحة 60 ألف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا