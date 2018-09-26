أحمد عوض:



قفزت مبيعات السيارات بمختلف أنواعها «الملاكى، اﻷتوبيسات، الشاحنات»، بنسبة %35.5 لتصل إلى 111.9 ألف وحدة خلال الأشهر الثمانية اﻷولى من العام الحالى، مقابل 83.8 ألف مركبة بالفترة نفسها من العام الماضي.



ووفق الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»؛ فإن مبيعات «الملاكى» شهدت ارتفاعا بنسبة %36 مسجلة 81.4 ألف وحدة، مقابل 59.9 ألف.



وصعدت مبيعات اﻷتوبيسات بنسبة %15 لتصل إلى 10 آلاف وحدة، مقابل 8.7 ألف، كما ارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة %35 مسجلة 20.5 ألف مركبة مقابل 15.2 ألف.



وسجلت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعًا بنسبة %17.7 بواقع 55.1 ألف وحدة مقابل 46.8 ألف مركبة، وقفزت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة %53.5 لتصل إلى 56.8 ألف وحدة مقابل 37 ألف مركبة.



وفيما يخص العلامات التجارية اﻷكثر مبيعًا؛ استحوذت «شيفروليه» على الحصة السوقية اﻷكبر من المبيعات، بنسبة %22.2 بإجمالى 24.9 ألف سيارة، وتبعتها «هيونداى» بحصة %18.1 بعد تمكنها من بيع 20.2 ألف مركبة.



وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %15.5 مسجلة بيع 17.3 ألف سيارة، وتلتها «رينو» بحصة %8 بإجمالى 8.9 ألف مركبة، وتبعتها «تويوتا» بحصة 8 آلاف سيارة.



وحافظت «ميتسوبيشى» على المرتبة السادسة، بعد تمكنها من بيع 4 آلاف و624 وحدة بحصة سوقية %4.1؛ وتبعتها «كيا» بإجمالى 4 آلاف و558 سيارة %4.1.

وحصدت «أوبل» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %3.1 محققة بيع 3.4 ألف سيارة، وتبعتها «شيري» %2.6 مسجلة 2.9 ألف وحدة، وتلتها «سوزوكى» %2.6 بإجمالى 2.8 ألف مركبة.



وجاءت «فورد» فى المرتبة الحادية عشرة، بحصة سوقية %1.9 مسجلة بيع 2112 سيارة، وتبعتها «كينج لونج» بإجمالى 1828 مركبة و%1.6، فيما سجلت العلامات التجارية اﻷخرى نحو 10 آلاف و116 سيارة بحصة %9.



وأكد محمود حماد، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن أداء السوق شهد ارتفاعا خلال الشهور الثمانية اﻷولى من 2018؛ بفضل زيادة الطلب على المركبات بمختلف أنواعها وعلى رأسها «الملاكى»، متوقعًا أن تصل المبيعات الإجمالية إلى 170 ألف وحدة بنهاية العام الحالي.



وأوضح أن مبيعات السيارات ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا».

