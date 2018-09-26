منتجون يهاجمون قرار الجمارك بخفض الخصم على الملابس

الملابس الجاهزة

دعاء حسنى ومها أبو ودن:



هاجم منتجو الملابس القرار الصادر عن وزارة المالية الثلاثاء، بتخفيض نسبة الخصم على الأسعار الاسترشادية للملابس الواردة لمحافظة بورسعيد إلى %15 حتى نهاية العام الجارى، وتدرّج التخفيض على مدار العامين المقبلين حتى إلغائه فى 2020.



وطالبوا الوزارة بإعادة النظر فى القرار لكونه سيسهم فى رفع واردات الملابس، وزيادة التهريب، خاصة عبر منفذ بورسعيد الذى يستقبل قرابة %50 من واردات القطاع.



ويرى المنتجون أن القرار تم بناء على ضغوط من قبل التجار بالمحافظة على الوزارة، فيما ردت الغرفة التجارية ببورسعيد على هجوم المنتجين بأن القرار جاء لتحريك حالة الكساد التى تشهدها المحافظة.



وكانت مصلحة الجمارك قد خفضت نسبة الخصم على الأسعار الاسترشادية الخاصة بأصناف الملابس الجاهزة التى ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد إلى %15 بدلاً من %20، اعتبارًا من الاثنين وحتى نهاية ديسمبر 2018.



ونص القرار على أن تنخفض نسبة الخصم إلى %10 بداية من أول يناير 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، على ألا يتم تطبيق أى نسبة خصم بدءًا من يوليو 2020.

وأوضحت وزارة المالية أن القرار يأتى استمرارًا للعمل بتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بمنح خصم على أصناف الملابس الجاهزة التى ترد برسم المدينة الحرة ببورسعيد على جميع المناشئ.



كشف مصدر مسئول فى مصلحة الجمارك، لـ«المال» أن نسبة الخصم من الأسعار الاسترشادية على الملابس الجاهزة بمنفذ بورسعيد سيتوقف العمل بها نهاية يوليو 2020، وسيعاد العمل بالأسعار الاسترشادية الموحدة المطبقة على جميع المنافذ الجمركية بداية من هذا التاريخ.



وأرجع صدور قرار الخصم إلى شكاوى لمستوردى الملابس بالمنفذ أدت إلى إعادة العمل بقرار الخصم الذى كانت أقرته حكومة المهندس إبراهيم محلب فيما سبق والذى كان يبلغ %20 خلال رئاسته مجلس الوزراء.



وأوضح المصدر أن العمل بقرار الخصم توقف بتولى الدكتور مجدى عبدالعزيز رئاسة المصلحة لعدم قانونية التفرقة بين المنافذ الجمركية فى الأسعار، ثم أقر رئيس المصلحة الحالى السيد نجم الأسعار الاسترشادية الموحدة دون خصم لمنفذ بورسعيد منذ توليه منصبه من شهرين، وهو ما أثار حفيظة المستوردين وطالبوه بإعادة العمل بالقرار.



واعتبر يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، خفض الأسعار الاسترشادية على واردات الملابس عبر منفذ بورسعيد قراراً خاطئاً فى مضمونه، مطالباً «المالية» بإعادة النظر فيه لأنه سيرفع من الواردات ويمثل ضغوطًا على الصناعة المحلية.



وأضاف انه ليس فى صالح الصناعة وإن صب فى مصلحة المستهلك عبر تخفيض السعر النهائى للملابس محليًا، فضلاً عن تسهيل التهريب لكونه سيجعل البضائع الأجنبية أرخص.



ويستقبل ميناء بورسعيد قرابة %50 من بضائع الملابس المستوردة، والباقى يأتى عبر الموانئ الأخرى، كما أن 70 إلى %80 من البضائع المهربة للملابس تأتى عبر هذا المنفذ، وفقاً لما أكده زنانيرى.

وتابع: «من الجائز أن تكون ضغوط التجار ببورسعيد وراء اتخاذ القرارالذى يعد بحاجة إلى توضيح أسبابه من قبل الحكومة».



وفرق زنانيرى بين الرسوم الجمركية والأسعار الاسترشادية المطبقة على واردات الملابس، فالأولى تبلغ نسبتها %40 على جميع وارداتها، أما الثانية فهى أرقام تقديرية بقيمة البضائع المستوردة تضعها لجنة مشكلة من 3 أطراف هى اتحاد الصناعات والجمارك والغرف التجارية، لتجنب الفواتير غير الحقيقية التى قد يقدمها المستوردون.



وقال محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن القرار متعلق بتحريك حالة الركود والكساد التى تعانى منها محافظة بورسعيد.

وأضاف أن واردات الملابس التى تدخل عبر موانئ بورسعيد يحصل عليها رسوم جمركية تبلغ نسبتها %5.7 فقط، موضحاً أنها معفاة من الرسوم الجمركية البالغة %40، لكون الميناء منطقة حرة.



وأشار المصرى إلى أن القرار لا يتعلق بخفض فى الأسعار الاسترشادية وإنما بالخصم المطبق على فاتورة الملابس المستوردة والتى تقدر بالوزن، وهناك منشور بالوزن خاص بها من الجمارك.

