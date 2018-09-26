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استثمار
«الآثار» تنهي ترميم 17 مشروعًا بالقاهرة التاريخية في 2020
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 09:03 ص
مسجد الحسين
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دعاء محمود
تستهدف وزارة الدولة لشئون الآثار، الانتهاء من ترميم 17 مشروعًا بمنطقة القاهرة التاريخية، حتى عام 2020، بتكلفة إجمالية تصل إلى 478 مليون جنيه.
قال محمد عبدالعزيز، معاون وزير الآثار، ومدير مشروع القاهرة التاريخية، إن الوزارة تعتزم الانتهاء من ترميم 7 مبانى أثرية خلال 8 أشهر، موزعة بين آثار الجمالية، والأزهر، والغورية، فى إطار استكمال المشروع القومى للحفاظ على الآثار بالمنطقة التاريخية، وخطة الوزارة لتلافى الخطورة عن 100 مبنى أثرى.
دشنت وزارة الآثار خلال 2015 حملة قومية لإنقاذ 100 مبنى أثرى بموقع القاهرة التاريخية.
أضاف عبد العزيز لـ«المال»، أن 22 مشروعًا أثريًا موزع بين مشروعات جارى العمل بها (ترميم متكامل)، وتضم مشروع إنشاء مسجد السيدة رقية، الذى تم البدء فيه خلال شهر يناير 2015، بدعم مالى يصل إلى 48 مليون جنيه، من وزارة الإسكان، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 2020.
تابع عبد العزيز، أن وزارة الإسكان منحت الدعم لمشروعى ترميم وإعادة تأهيل وكالة قايتباى فى باب النصر بقيمة 27 مليون جنيه، ومشروع ترميم وتطوير جزء من السور الشمالى، وجزء من السور الشرقى للقاهرة، بقيمة 167 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المشروعين فى 2020.
أشار عبد العزيز إلى أن مشروعات الترميم المتكامل تضم ترميم قبة الإمام الشافعى، بدعم 11 مليون جنيه، من صندوق السفير الأمريكى، ومن المقرر الانتهاء منه فى مايو 2019، متابعاً أن هناك مشروعات لترميم قصر البارون، وإمبان بقيمة 114 مليون جنيه، من خلال تمويل حكومى، ومن المقرر الانتهاء منه منتصف 2019.
خصصت الحكومة المصرية خلال العام الماضى مليار و270 مليون جنيه، لترميم وتطوير 8 مبانى أثرية، من بينها هضبة الأهرامات، ومتحف الحضارة، وقصر البارون، والمتحف اليونانى والرومانى.
لفت إلى أن تكلفة ترميم مشروع الطنبغا الماردانى، يصل إلى 30 مليون جنيه، بدعم مؤسسة أغاخان، موضحًا أنه جار توقيع بروتوكول التعاون مع المؤسسة لبدء الأعمال، والانتهاء خلال عامين.
عن مشروعات الوزارة لإنقاذ 100 مبنى أثرى، أكد عبد العزيز أنه جارى العمل على مشروع صيانة أثار الدرب الأحمر، وباب الوزير (8 مباني) من خلال ميزانية مفتوحة مع مؤسسة أغاخان، التى تم توقيع بروتوكول معها خلال 2015.
تابع أنه جارى العمل أيضاً على ترميم أثار الجمالية والأزهر والغورى، التى تضم 5 أثار وهى (منزل الست وسيلة - منطقة بيت السحيمى - بوابو حارة المبيضة - بوابة وكالة قوصون - مسجد محمود محرم)، مضيفاً أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى مليون و700 ألف جنيه، بتمويل ذاتى من وزارة الآثار ومن المتوقع الانتهاء خلال شهر ديسمبر المقبل.
نوه عن أن الوزارة دبرت تمويل ذاتى بقيمة 9 ملايين جنيه، لترميم وصيانة قصر الأمير طاز، ومنزل السادات، والانتهاء مارس 2019، فضلا عن مجموعة آثار الدرب الأحمر وتضم (سبيل أحمد أفندى سليم – وسبيل يوسف بك – وقبة الخلفاء العباسيين – وقبة سنجر المظفر – وقبة وزاوية أيديكين) والانتهاء من المشروع خلال العام المقبل.
أشار عبد العزيز إلى أن الوزارة دبرت تمويلات ذاتية بقيمة 16 مليونًا و700 ألف جنيه، لترميم مجموعة آثار السيدة زينب، والخليفة، وصيانة آثار الجمالية، وترميم منزل جمال الدين الذهبى، موضحًا أن الانتهاء من هذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين عام إلى عامين.
يذكر أن المشروع القومى للحفاظ على الآثار بمنطقة القاهرة التاريخية، بدأ 1999 ورصدت الدولة حينها 245 مليون جنيه لتنفيذه.
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