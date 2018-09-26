اللجنة التنسيقية تخاطب «الوزراء» لشراء الإنتاج المحلى من القطن

■ السنتريسى: الأسعار تتهاوى والحكومة مشغولة بزراعة «الأجنبى»



دعاء حسنى والصاوى أحمد:



تقدمت اللجنة التنسيقية المشكلة بقرار مجلس الوزراء من وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة، بهدف متابعة ملف القطن، بمذكرة رسمية للحكومة، طالبت خلالها بإلزام القابضة للغزل والنسيج الحكومية، بشراء أصناف وجه بحرى لمحصول القطن من إنتاج 2018، تجنبًا لخسارة المزارعين، بعد هبوط سعره 100 جنيه عن سعر الضمان المعلن من قبل الحكومة.



وتشهد أسعار الأقطان المحلية لأصناف وجه بحرى، تراجعاً مستمراً منذ بداية الموسم التسويقى الجديد 2018/2019، التى سجلت 2800 جنيه للقنطار أوائل سبتمبر الجارى، حتى وصلت إلى 2600 هذا الأسبوع، بسعر يقل 100 جنيه عن سعر الضمان المعلن من الحكومة وهو 2700 جنيه للقنطار لتلك الأصناف.



وقال دكتور عادل عبدالعظيم، وكيل معهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، عضو اللجنة التنسيقية، إن الأخيرة رفعت مذكرة عاجلة للحكومة نهاية الأسبوع الماضى، لمطالبتها بإلزام الشركة القابضة للغزل لشراء محصول القطن لأصناف بحرى بسعر الضمان البالغ 2700 جنيه للقنطار، بعد تراجع سعره محلياً فى ظل مضاربات التجار مع الفلاحين.



وأضاف أن اللجنة لفتت لضرورة إرجاء الاجتماعات التى تبحث خلالها الحكومة زراعة أقطان أجنبية فى مصر خلال الموسم المقبل، لحين الانتهاء من مشاكل تسويق إنتاج القطن المحلى هذا العام.



كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أعلن عزم الحكومة زراعة 10إلى 20 ألف فدان من الأقطان الأجنبية القصيرة، فى مصر خلال موسم زراعة القطن العام المقبل، ما دفع الوزراء المعنيين لعقد اجتماعات لدراسة الملف وترتيبات تنفيذه.



وحذر نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، الحكومة من الهبوط المستمر لأسعار أقطان أصناف وجه بحرى، منذ الموسم التسويقى الجارى 2018/2019، بعد أن وصل السعر إلى 2600 جنيه للقنطار حالياً، مقابل 2650 الأسبوع الماضى و2800 جنيه بداية الموسم أول سبتمبر الحالى.



وطالب بتقديم مبادرة للمغازل أو التجار تتضمن تسهيلات تمويلية بفائدة مخفضة، لضمان شراء المحصول.



وقال السنتريسى إن انشغال الحكومة بالتنسيق لزراعة الأقطان الأجنبية خلال الموسم المقبل، أدى لإغفالها مشاكل تسويق محصول القطن المصرى هذا العام.



وتابع: الفلاح خسران هذا الموسم بعد أن تراجع سعر القنطار بنحو 550 جنيها عن الموسم السابق، نزولا من 3150 جنيها سعر القنطار لأصناف بحرى الموسم الماضى، فى ظل تكبد المزارعين تكاليف إضافية لزراعته ناتجة عن أرتفاع أجور العمالة وزيادات السولار «.



وأكد وليد السعدنى، رئيس جمعيتى منتجى القطن وتنظيم تجارة القطن، أن الشركة القابضة للغزل، وقعت، الثلاثاء، أولى عقودها لشراء كميات من المحصول مع جمعية منتجى القطن فى محافظة كفر الشيخ، مؤكداً عدم صدور قرار من الحكومة بعد لتدخل القابضة لشراء كميات من القطن وأن الشراء يتم لكميات محددة لم يذكرها.



وأضاف أن التعاقد تم على سعر 2700 جنيه للقنطار لأصناف وجه بحرى، مشيرا إلى أن عددا من الشركات والمغازل الخاصة حررت عقوداً مع الجمعية لشراء المحصول بسعر الضمان أيضا.



وأوصى السعدنى المزارعين بعدم بيع المحصول بسعر أقل من 2700 جنيه للقنطار لأصناف بحرى.