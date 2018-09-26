الأقصر وأسوان على أعتاب موسم شتوي منتعش

وزير الآثار بالأقصر

عثمان: %35 ارتفاعاً فى الحركة الوافدة من اليابان

تجهيزات لاستضافة مؤتمر اتحاد شركات السياحة البلجيكية بحضور 170 كياناً



دعاء محمود



قال محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحى بالصعيد، إن الموسم الشتوى فى مدن السياحة الثقافية من المتوقع أن يكون منتعشًا، ومن المحتمل أن يكون مبكراً عن موعده، والمقرر له شهر أكتوبر المقبل، متابعاً أن هذا التحسن ناتج عن إقبال مختلف الجنسيات لزيارة الأقصر وأسوان.



أضاف عثمان لـ«المال»، أن مدينة الأقصر تستقبل حالياً طائرتين شارتر أسبوعياً من السوق الإسبانية بنسب امتلاء أعلى من %70، موضحاً أن الرحلات مستمرة حتى نهاية الموسم، وهناك تدفق مرتفع من أسواق أمريكا اللاتينية وألمانيا.



أكد عثمان أن هناك زيادة خلال الفترة الراهنة فى أعداد السائحين الوافدين من السوق اليابانية للأقصر، بنسبة %35 مقارنة بالعام الماضى، متوقعاً انتعاش الحركة السياحية الوافدة من السوق الكورية التى تتميز بمعدل انفاق مرتفع، وأعداد كبرى تأتى منه.



الجدير بالذكر أن السياحة اليابانية الوافدة لمصر شهدت انتعاشا ملحوظا خلال العام الماضى بعد توافد 33 ألف سائح بارتفاع %76 عن 2016.



وفى سياق متصل، لفت عثمان إلى أن محافظة الأقصر تستعد لاستضافة مؤتمر اتحاد شركات السياحة البلجيكية، بحضور 170 شركة بلجيكية، بداية من 29 سبتمبر الجارى، متابعاً أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر أهم مطالب السوق البلجيكية، وكيفية زيادة الحركة الوافدة منه، مشدداً على أن السوق البلجيكية من الأسواق المرتفعة الانفاق.



كان عادل المصرى، المستشار السياحى السابق بباريس، والمشرف على دول البنلوكس، نجح فى استقطاب مؤتمر اتحاد الشركات السياحية البلجيكية ببروكسل UPAV لعقده فى مصر خلال الفترة من 29 إلى 2 أكتوبر بمدينة الأقصر.



يأتى انعقاد المؤتمر بمصر ضمن خطة المكتب المصرى بباريس الترويجية، لتكثيف التواجد المصرى خلال الفترة المقبلة، مع استحداث أدوات ترويجية جديدة تتناسب مع الأساليب التسويقية السياحية الحديثة، وتنظيم العديد من الرحلات الإعلامية للوسائل المقروءة، والمسموعة، والمرئية.



