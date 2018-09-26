شريف عيسى:



حققت مبيعات السيارات المستوردة طفرة فى أداء مبيعاتها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى بنسبة 71.5%، لتسجل 2451 شاحنة، مقابل 1429 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



وأشار "أميك" إلى أنه رغم نمو مبيعات الشاحنات المستوردة خلال تلك الفترة، إلا أنها لم تتمكن إلا من الاستحواذ على 11.9% من المبيعات الإجمالية لسوق الشاحنات فى مصر.



وأضاف "أميك" أن مبيعات الشاحنات التى تمارس أنشطة تجميعية فى مصر نمت مبيعاتها بوتيرة أقل من المستوردة بنسبة 31.4%، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس، بإجمالى 18 ألفًا، و100 شاحنة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 13 ألفًا، و 773 وحدة.



وأوضح "أميك" فى إحصائياته أن مبيعات الشاحنات المستوردة هيمنت على حصة سوقية بلغت 88.1%، من إجمالى مبيعات السوق خلال فترة الشهور الثمانية الأولى.



وجدير بالذكر أن مبيعات سوق الشاحنات قفزت 35.2%، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى بإجمالى 20 ألفًا، و551 شاحنة، مقارنة بـمبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 15 ألفًا، و202 وحدة.











