"المتوسطة" تخالف الاتجاه التصاعدى بالمبيعات وتتراجع 30.8%





شريف عيسى:

وعن مبيعات الشاحنات الثقيلة، فنجحت فى تحقيق نمو مبيعاتها بنسبة وصلت إلى 14.8%، بعد أن سلمت 661 شاحنة، بحصة سوقية 3%، من إجمالي مبيعات سوق الشاحنات على مدار ثمانية شهور من 2018.









































ارتفعت مبيعات سوق الشاحنات فى أغسطس من هذا العام 10%، بإجمالى 2641 شاحنة، مقابل 2407 وحدة تم بيعها خلال نفس الشهر من العام الماضى.واستمر الأداء التصاعدي للسوق خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 35.2%، بإجمالى 20 ألفًا، و551 شاحنة، مقارنة بـمبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 15 ألفًا، و202 وحدة.وشهدت مبيعات الشاحنات على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس نموًا فى معدلات أدائها، باستثناء الشاحنات المتوسطة والتى تراجعت مبيعاتها 30.8%، لتسجل 74 سيارة فقط، مقابل 107 شاحنة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.وارتفعت مبيعات فئة "مينى بيك آب - فان" خلال تلك الفترة بنسبة 53.7%، بعد أن تمكنت من بيع 724 وحدة، لتستحوذ على 4% من إجمالي مبيعات الشاحنات.وصعدت مبيعات فئة "بيك آب" فى الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 40%، بإجمالى 15 ألفا، و15 سيارة، لتتمكن من اقتناص حصة سوقية قدرها 73%.وارتفعت مبيعات الشاحنات الخفيفة على مدار تلك الفترة 14%، لتسجل 664 شاحنة، بحصة سوقية 3%، كما نمت مبيعات الشاحنات الخفيفة المتوسطة 24%، بعد أن استطاعت تسليم 3418 شاحنة خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، بحصة سوقية قدرت بنحو 17%.