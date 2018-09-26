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اختتام ورشة عمل عن تكنولوجيا التشخيص وخدمات الرعاية الصحية
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 02:34 ص
اختتام ورشة عمل عن تكنولوجيا التشخيص وخدمات الرعاية الصحية
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اختتام ورشة عمل عن تكنولوجيا التشخيص وخدمات الرعاية الصحية
المال - خاص
عقدت شركة MILLENSYS فعاليات ورشة العمل الخاصة بعرض رؤيتها لمستقبليات حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر.
وحضر الورشة ممثلون لشركات رائدة في قطاعات مختلفة من ثماني دول؛ هي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة،واليونان، صربيا، وبلغاريا، وتونس، والمغرب، والكويت، وباكستان، كما حضر ممثلون لعدد من كبرى شركات القطاع الخاص في مصر.
وناقشت الورشة اهمية الحل الموحد لأداره المستشفيات وعيادات الأورام الأول من نوعه وذلك لأنه يعتبر منصة موحدة لجميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بدءاً من ادارة ملفات المرضى ومتابعة الحالات عن بُعد وعمل السجلات الصحيةالالكترونية “EHR”.
كما أن البرنامج هو اول من يهتم بالخطة العلاجية لمريض الأورام عن طريق حفظ كافة المعلوماتوالتاريخ الطبي وصور الأشعة والتحاليل الخاصة به في ملف واحد مستخدماً تقنية “VNA” لسهولة التواصل ودقة تشخيصالحالة.
وقال ستيف دايتون، المسؤول بإحدى أكبر شركات البرمجيات الأمريكية، إن "تقديم خدمات الرعاية الصحية بسلاسة للمرضى هي همي الأول، وما أراه من Millensys هو سعيها إلى توفير جميع المعلومات في مكان واحد لتوفر خدمات متكاملة للمرضى."
وأضاف " Millensys تجعل عملنا أكثر كفاءة لأن لديها الأدوات التي تمكنها من تخطي عقبة البنية التحتية، وأرى أننا يمكننا الاعتماد عليها في توزيع البرمجيات التي نطورها في أمريكا الشمالية."
وناقشت ورشة العمل مستقبليات تكنولوجيا الرعاية الصحية من منظور دولي ع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي كانت ممثلة في تونس والمغرب.
وأكد ممثلو شركات أوروبية على الدور الفريد الذي قامت به الشركة كمصدر قوي للدعم أثناء تنفيذ العديد من المشروعات في دول أوروبية مثل اليونان.
وقال سبيرو باباثانازيو، المسؤول في شركة تكنولوجيا يونانية، إن " Millensys مصدر قوي للخبرة ساعدنا في تنفيذ عدد من المشروعات في اليونان، وأرى أن هناك مستقبل واعد لهذه التكنولوجيا."
وتوصل الحضور في ورشة العمل إلى أن هناك أهمية كبيرة للخدمات التكنولوجية التي تقدمها الشركة من خلال ربطها مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والمرضى، وغيرها من موردي الخدمات الطبية، مثل معامل التحاليل ومراكز الأشعة في شبكة واحدة متماسكة لإضفاء قدر أكبر من السهولة وترفع مستوى الجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى إلى أقصى حد ممكن.
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