EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
أحمد حسن: عودة تركى آل الشيخ عن قرار الانسحاب وارد جدا
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 02:24 ص
أحمد حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
5 محطات لافتة في علاقة تركي آل الشيخ بالرياضة المصرية
ملابسات انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار الرياضي أهم فقرات توك شو الليلة
هاشتاج إلا تركي آل الشيخ يثير مناقشات تويتر فى مصر والسعودية
أول تهديد علني لتركي آل الشيخ بسحب استثماراته من مصر
تركي آل الشيخ يقترح استخدام نظام فار فى التحكيم بالدوري
أحمد حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز
أحمد صبرى
قال أحمد حسن مدير الكرة بنادى بيراميدز، الثلاثاء، إنه من الوارد جدا وبقوة عودة تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز عن قراره بسحب استثماراته الرياضية من مصر.
وأوضح فى لقاء له مع برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد أن أن اتهام تركى آل الشيخ بتخريب النادى الأهلى جاء بعد ضخه أموالا كبيرة فى صفقات اللاعبين.
وأوضح أن هناك لجانا إلكترونية تعمل على توجيه مشاعر الجماهير لصالح اشخاص بعينهم وذلك بعد شتم وسب تركى آل الشيخ، من قبل الجماهير فى مبارة النادى الاهلى الأخيرة وهو ما جعله يفكر فى سحب استثماراته من مصر .
-
-
-
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا