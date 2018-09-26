أحمد حسن: عودة تركى آل الشيخ عن قرار الانسحاب وارد جدا

أحمد حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز

أحمد صبرى



قال أحمد حسن مدير الكرة بنادى بيراميدز، الثلاثاء، إنه من الوارد جدا وبقوة عودة تركى آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز عن قراره بسحب استثماراته الرياضية من مصر.



وأوضح فى لقاء له مع برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد أن أن اتهام تركى آل الشيخ بتخريب النادى الأهلى جاء بعد ضخه أموالا كبيرة فى صفقات اللاعبين.



وأوضح أن هناك لجانا إلكترونية تعمل على توجيه مشاعر الجماهير لصالح اشخاص بعينهم وذلك بعد شتم وسب تركى آل الشيخ، من قبل الجماهير فى مبارة النادى الاهلى الأخيرة وهو ما جعله يفكر فى سحب استثماراته من مصر .





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