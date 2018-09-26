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الإسكندرية
مطروح تعتزم افتتاح معرض خضروات وفواكه بتخفضيات 30%
الأربعاء 26 سبتمبر 2018 01:22 ص
المعرض اللوجستى لبيع الخضر والفاكهة للمواطنين بجوار سوق ليبيا بمدينة مرسي مطروح
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المعرض اللوجستى لبيع الخضر والفاكهة للمواطنين بجوار سوق ليبيا بمدينة مرسي مطروح
معتز محمود
تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطــروح الثلاثاء المعرض اللوجستى لبيع الخضر والفاكهة للمواطنين بجوار سوق ليبيا بمدينة مرسي مطروح لمتابعة الانتهاء من اللمسات النهائية تمهيداً لافتتاحه
رافق المحافظ المهندس تامر سعيد السكرتير العام والمهندس السيد ابو اليزيد مدير مديرية التموين بمطروح والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة
واستمع محافظ مطروح لشرح من مدير مديرية التموين عن المعرض المقام على مساحة 500 متر مربع بهدف توفير الخضروات والفاكهه الطازجة وطرحها للمواطنين بتخفيضات 30 %
ومن جانبه وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تجهيز المعرض اللوجستي لبيع الخضروات والفاكهة للمواطنين لتخفيف العبئ علي كاهل المواطنين ببيع الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة عن الأسواق والمحلات التجارية
وكلف محافظ مطروح مدير مديرية التموين بالاتفاق مع الجمعيات الموردة للخضر والفاكهة والمزارعين بقرى البنجر التابعة لمركز الحمام ، على أن يتم التوريد بأسعار الجملة.
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