بنك التعمير والإسكان يعتزم إنشاء 294 وحدة سكنية جديدة ببورسعيد

الأستاذ فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بدور إبراهيم



قام فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بتوقيع عقد اتفاق مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للتوسع في إنشاء عدد 294 وحدة سكنية جديدة لمشروع الجوهرة في إطار الإضافة التي وافقت عليها المحافظة لزيادة طوابق عمارات المشروع القائم حاليا بطابق إضافي



ووفق بيان تأتي تلك الخطوة استكمالا لمسيرة البنك التنموية في مجال التعمير بمحافظة بورسعيد والتي كانت من أولي المحافظات التي شهدت مشروعات التنمية العمرانية للبنك على صعيد كافة محافظات مصر منذ عام 1982.



ويعد مشروع الجوهرة من المشاريع التي أحدث طفرة نوعيه في مدينة بورسعيد وجعل تلك المنطقة من ارقي مناطق المحافظة منذ عام 1998، كما يتم الان تطوير جميع الوحدات القائمة ويشمل ذلك تركيب مصاعد لجميع العمارات وإعادة تشطيب الواجهات والأجزاء المشتركة.



وأثنى فتحي السباعي على الجهود و التسهيلات التي تقدمها المحافظة لإقامة الوحدات الجديدة او لتنظيم تلقي دفعات الإسكان للمشروعات المختلفة مؤكدا علي ان الفترة القادمة ستشهد تعاوناً اكبر بين المحافظة و البنك لخدمة أبناء بورسعيد .



من جانبه، أكد اللواء الغضبان أن طرح الوحدات الجديدة يعد خدمة مضافة الي أبناء بورسعيد حيث سيتم رفع كفاءة المنطقة بالكامل و إقامة مول تجاري لخدمة سكانها و تطبيق أنظمة الخدمات و التأمين المتبعة حاليا في التجمعات السكنية الحديثة .



والجدير بالذكر ان لبنك التعمير والإسكان مسيرة تعمير طويلة ورائدة بمحافظة بورسعيد بدءا من مشروع 3024 وحدة في المنطقة المسماة حتى الان بمنطقة بنك الإسكان، ثم تبعه مشروع أبراج الجولف لعدد 14 برج بمنطقة الجولف عام 1991، ثم مشروع الجوهرة.



وقام البنك بالدور الأكبر في منح التمويل العقاري لعدد 22000 من حائزي وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لاستكمال ثمن الوحدات بقيمة تمويلية تصل الي أكثر من نصف مليار جنيه وقد تم الانتهاء من إجراءات تسليم 5000 وحدة للمرحلة الاولي والثانية وجاري تسليم عدد 5000 وحدة اخري قريبا.



